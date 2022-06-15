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111學年度廢除校服繡姓名　青民協籲教育部盤點各校規定

▲教育部今（15）日宣布，111學年度起學校須修正規定，不應強制學生於校服上繡名字。示意圖。（圖／記者扶小萍攝）
▲教育部今（15）日宣布，111學年度起學校須修正規定，不應強制學生於校服上繡名字。示意圖。（圖／記者扶小萍攝）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-15 15:42:36

教育部今（15）日宣布，111學年度起學校須修正規定，不應強制學生於校服上繡名字。台灣青年民主協會表示，肯定教育部取消校服強制繡姓名的規定，並呼籲各校依法召開服儀委員會，確實取消該規定，將是否繡名字的決定權還給學生，另外，教育部應於下學期盤點各校規定修正狀況。

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青民協指出，自今年2月起就積極倡議此議題，過去也曾收到許多案例，因學生穿著校服通勤，陌生人在知道學生姓名後，透過社群軟體肉搜到學生個人資料，並用訊息騷擾。此外，經教育部調查仍有25%學校，只有男學生要繡姓名、女學生不用，明顯違反性別平等教育法。

教育部將儘速發函各校，讓各校進行校內服儀委員會、校務會議程序，並在下學期開始前完成修法，自111學年度開始，學校不應再強制學生於校服上繡姓名。對此，青民協肯定教育部取消校服強制繡姓名的規定，將是否繡姓名的權利交還給學生自主決定。

青民協呼籲，各校應依法召開服儀委員會，並於會議上邀請學生代表進行校內服儀規範修正的討論，確實取消校服強制繡姓名的規定，將是否繡名字的決定權還給學生；對於是否仍保留繡學號，應尊重各方意見；教育部於下學期也應主動盤點各校規定修正狀況，確保各校都能於時限內完成修法，讓全台各校學生的隱私權都能受到保障。

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