鴻海高雄電芯研發動土　砸60億台幣、年產1GWh產能

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，電動車是全球發展趨勢，自上任後積極推動高雄電動車產業發展，爭取關鍵大廠投資，高雄將會是鴻海科技集團全球電動車產業布局重要基地，除本次的和發產業園區電芯基地外，也將進駐橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，市府會持續與鴻海攜手合作在高雄建構完整電池、研發、整車輸出生態系，打造高雄成為全球最強電車基地。
劉揚偉董事長表示，今天是鴻海在高雄打造新能源產業鏈，一個最重要的里程碑，希望透過電芯研發暨試量產中心，將整個電池產業鏈從上游的材料、中游的電芯到下游的電池包都在地化的做起來，並以台灣電池產業鏈做出來的電池供應給採用MIH規格的電動車，從而加速台灣整體電動車產業的發展，希望可以拋磚引玉，邀請更多產業夥伴一起建構電池產業，帶動台灣電池的研發與製造技術的發展與茁壯。
鴻海位於和發產業園區的電芯試量產中心預估將投入新台幣60億元，目標2024年第一季量產，將提供電動巴士、乘用車及儲能等電芯應用初期導入時的需求，產能可達到1GWh，未來將視台灣國產化電芯的市場需求持續擴充。
高雄將會是鴻海科技集團全球電動車產業布局重要基地，除本次的和發產業園區電芯基地外，鴻海也將進駐橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，並結合高雄在金屬材料及精密加工等相關產業的基礎，為推動高雄電動車產業鏈，持續提供龐大能量。
鴻海也正在加速規劃智慧城市的完整解决方案，將以高雄為示範場域，結合集團本身在電動巴士、車聯網產品研發製造及大數據分析應用等優勢，積極投入智慧運輸產業與應用服務，期待從高雄試點出發，帶領台灣智慧運輸產業生態系走向國際市場。