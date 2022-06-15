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疑遭霸凌？國道警舉槍自戕　基層警曝：在民眾前羞辱過他

▲國道警察局一名柯姓警員（25歲），昨天（14日）凌晨，突然舉槍舉槍自盡，事後有員警透露，柯員曾遭一名小隊長霸凌。（示意圖／翻攝pixabay）
▲國道警察局一名柯姓警員（25歲），昨天（14日）凌晨，突然舉槍舉槍自盡，事後有員警透露，柯員曾遭一名小隊長霸凌。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-15 15:59:322022-06-15 16:31:52

國道警察局第六大隊一名柯姓警員（25歲），昨天（14日）凌晨在值勤期間，突然舉槍自盡，事後有員警透露，柯員曾遭一名小隊長霸凌，除了要他在大家面前表演「掃地」外，更當著民眾的面羞辱過他，對此，警方則表示，經調查，職場並無霸凌情事發生，柯員應是與女友分手，才導致輕生，另外也強調，幹部要求都在合理範圍內，全案目前已由大隊部督察人員彙整事證、約談調查。

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據了解，柯員昨天凌晨與另名同事，在國道三號南向104公里處，執行舉發交通違規的勤務，但沒隔多久後，柯員便向同事表示，想下車走走，隨後就跨越護欄到邊坡，舉槍自盡。

▲有基層警員秀出對話，表示該名小隊長，還曾叫眾人「觀摩」柯員掃地。（圖／翻攝畫面）
▲有基層警員秀出對話，表示該名小隊長，還曾叫眾人「觀摩」柯員掃地。（圖／翻攝畫面）
事後有民眾在臉書上PO文表示，柯員生前疑似遭到職場霸凌，另也有警員透露，被點名的小隊長，平時經常會言語污辱同事，甚至還會用密錄器「監督」大家的上班狀況，並在長官面前抹黑他人精神有問題、表現差等等。

爆料警員也拿出對話佐證，小隊長因不滿柯員將落葉掃到機車停車區，不但在群組點名柯員，還調出監視器要大家「觀摩」對方掃地，同時提到，小隊長罵人非常難聽，「垃圾」、「統調上來的都米蟲」、「不會開手排車不會處理事故」、「一群混吃等死的垃圾」等語皆層出不窮，語末也呼籲國道警六大隊重視問題，否則難保不會有下個犧牲者。

國道警方則發聲明表示，有關民眾在社群網站PO文，本大隊竹林分隊同仁輕生疑似職場霸凌，本大隊經調查當事人日記、同事對話內容，以及其返回高雄家中，與母親透露分手無法挽回之相關事證，輕生原因均顯示係因感情因素所致。另柯員因初任警察3年尚在學習階段，工作表現平平，縱使該分隊幹部加強管理要求，亦在合理範圍之內，經查尚無媒體所述職場霸凌之情事，但後續仍會由督察組對整起事件蒐集相關事證，進行調查。（編輯：陳苾暐）

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