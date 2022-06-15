柯文哲稱議員對公務員「羞辱嘲諷」？4局處首長不挺

台北市長柯文哲14日下午在進入議會進行施政總質詢前，臨時新增受訪行程，並發表聲明抨擊議員在13日上午財政建設委員會專案報告中，把基層公務員作為「作秀的工具」，質疑議員對公務員「訕笑羞辱」。不過此番說法也引發各界議論，而身為當天會議召集人的林亮君則在今（15）日議會大會期間，詢問當時有作為列席局處的四位首長，是否認同柯的說法？對此四人都未舉手表達認同。
台北市議會今日下午大會期間，無黨籍議員林亮君在發言期間，要求週二有列席的局處，相關首長上台進行答覆。「柯市長在受訪時表示，議員對公務員極盡訕笑羞辱，甚至把公務員當作秀的工具，認同這種說法的首長請舉手。」林亮君語畢，台上的產發局長林崇傑、交通局長陳學台、觀傳局長劉奕霆、新工處副處長李惠裕等四名官員，都未舉手表達認同。
而林亮君也追問四位首長的態度，林崇傑表示「這兩天沒有跟市長見面，市長個人的意見我沒辦法替他表達。」而交通局長陳學台則指出，我覺得我們同仁已經受到行政處分，是不是作秀我想這自有公評。林亮君則追問「要求科長念出上班時間所唸出的內容，有沒有不適當？」陳學台則坦言他認為沒有必要。當要追問觀傳局長時，林亮君就遭到議長陳錦祥強勢打斷。
社民黨議員苗博雅也指出，專案報告的會議中，與會的所有議員，都沒有對任何公務員做出訕笑跟羞辱的行為，甚至連「笑」都沒有。「結果柯文哲竟然可以移花接木、栽贓嫁禍，說議員訕笑基層公務員。」苗博雅強調，所有質詢的畫面都還在台北市議會的網站上，且質詢的官員全都是「科長級」以上官員，「結果今天黃珊珊在廣播上說她會保護『基層公務員』？」
苗博雅強調，如果這樣的說法可以成立的話，那議會所有同仁以後不就人人自危？「大家一定都要把請、謝謝、對不起、拜託、麻煩了掛在嘴邊，要對這些公務員非常客氣。」苗博雅說，否則的話，市長就會率領他的副市長還有民眾黨的一干人等，來跟你說你訕笑羞辱公務員。