台糖股東會通過配息0.7元　完成董事改選

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股東常會中同時通過110年度決算盈餘分配，每股配息0.7元，並完成第35屆董事（含獨立董事）選舉，董事名單分別是陳昭義、王國禧、陳駿季、蘇茂祥、張明芳、李繁儀、方盆、鄞鳳蘭、黃水銘、黃碧玉、駱文霖、安群投資股份有限公司、吳琮璠、李孫榮、林元祥。
台糖表示，110年堪稱是台糖循環經濟及新農業的豐收年，繼109年啟用「東海豐農業循環園區」，建立養豬業典範後，「台糖生技材料廠」及「台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區」也在去年正式完工營運，這些指標性循環場域，不僅落實政策、翻轉產業，同時增添公司營運動能，推升營收成長。
台糖正加緊腳步推動13座農業循環豬場改建工程，也持續籌建優質住宅、拓展再生能源、擴大有機農業，深耕綠色健康市場，強化品牌價值與競爭力。
此外，去年台糖持續配合政府防疫及紓困振興措施，穩定供應酒精、酒精擦等防疫商品，並凍漲價格、守護國人健康、實施租金緩繳及優惠減免，以及整合旗下營業據點，不僅響應政府振興五倍券加碼活動，還率市場之先成立「平價專區」，用實際行動陪伴民眾度過疫情加上通膨的挑戰。
台糖強調，過去一年台糖專注經營、精進治理，也善盡企業責任，致力達成經濟、社會及環境共存共榮的目標。