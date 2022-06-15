大巨蛋落成後不打職棒？遠雄否認：積極引入中職進駐使用

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對此台北市副市長蔡炳坤指出，大巨蛋歡迎職棒，也歡迎舉辦更多的運動賽事，遠雄在提出109年財務規劃書時，整個大巨蛋都還在興建當中，因此基本上不會有球團跟他接觸。蔡炳坤也強調，對於遠雄指出「不辦職棒」的說法，北市府是不接受的，因此已經請遠雄在111年提出的財務規劃中，要把「積極爭取職棒進駐及國際棒球賽事」等條件納入，大巨蛋本來就是為了運動賽事與職棒而興建，所以這部分會堅持初衷。
遠雄副總經理楊舜欽指出，遠雄109年版投資計畫書並無任何「規劃未來大巨蛋不再作為職業棒球比賽場地使用」之文字或用語。未來會打棒球，也會打職棒，巨蛋公司將竭力符合球迷期待，亦在109年版投資計畫書，針對「棒球活動」敘明「將積極爭取中華職業棒球大聯盟進駐使用，初期以開幕賽、明星賽及季後總冠軍賽等為優先，並爭取增加季賽場次，長期以爭取職棒球隊作為主場地使用為目標」。
楊舜欽強調，在財務說明中，因為無法預估國內職業球團在大巨蛋舉辦例行賽事的意願，因此說明棒球賽事營收不再列入規劃作為職業棒球比賽場地，營收參數試算僅以國際賽、表演賽、聯盟冠軍賽、明星賽等非定期賽事，來作為試算基礎。
楊舜欽指出，在回饋金談判中計畫營收是抽成的依據，所以檢討計劃書時，調整演唱會場次收入，博物館營運方式由自營改列商鋪出租委外，上述變動，並沒有更動原有承諾事項。