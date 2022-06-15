高雄新增9989例確診　下周是否停課陳其邁明天公布

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陳其邁認為，疫情雖然在往下走的階段，不過個案數仍在高原環節，快篩陽確診人數還是相當多；這幾天跟幾個地方政府討論，例如鄰近縣市或者疫情比較接近的縣市，包含台中、台南、嘉義等等，都有做一些討論。
陳其邁指出，今天晚間會召開專家校組會議，審慎判斷疫情，預計明天會公布是否維持遠距。陳其邁強調，家庭群聚還是很多，學生在家學習也有一段時間了，還是有一些確診個案，會審慎討論如何維持受教品質同時兼顧防疫。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，截至今天為止，高雄各年齡疫苗覆蓋率及盛行率，0至4歲盛行率達15.19%，這年齡孩子沒打疫苗較令人憂心。20至29歲盛行率15.29%，這年齡層疫苗接種率是74.1%。其中，高雄市整體盛行率已達11.58%，這也反映在各年齡層的盛行率和疫苗涵蓋率，也等於群體免疫比率，除了12-19歲正在接種第三劑外，20-29歲的疫苗涵蓋率、盛行率都達一定比例，在群體免疫上是較有利的族群。
分析今天確診個案年齡層分布，65歲以上年齡層確診者連續3天持續升高。在分析近3日確診年齡層，13日疫情，30-49歲年齡層確診較突出；14日則有擴散效應，經家庭接觸向高齡者擴散，到15日，感染比例就到65歲以上以及5-19歲青少年族群。
潘炤穎也提醒，接下來的可能風險，除了同住接觸者老人和小孩外，青壯年族群的自我防護也需注意，不要以為自己已打了3劑疫苗或確診過就有無敵星星，或相對感染風險較低，而忽略防護工作。
衛生局長黃志中也針對醫療量能指出，負壓隔離病房及專責病房共2294床，空床數1142，占49.7%。加強型防疫旅館484床，目前空床數415床。居家照護人數有6萬6142人。
陳其邁也認為，觀察疫情另一個觀察指標就是病床數、空床數，現在市府空床數都維持49%，昨天48%基本上大概都有五成空床數，代表近來住院與出去的都維持平衡，假如疫情還解出院大於入院，就可以知道現在社區真實流行狀況，因為在社區有些無症狀的比例較小，不見得去驗，但所有會住院比例以Omicron來看，大概1-2%可以看出人數是否有增加，推論其他無症狀或輕症的人是否有黑數多少，看空床數在病床數在流動即可判定。
陳其邁也表示，兒童疫苗6月17日至19日開打採隨到隨打，小朋友帶著健保卡及黃卡就可以施打，目前為止高雄小朋友注射默德納並無發生嚴重不良反應，相對安全，他認為默德納效果不錯，可以打第二劑趕快去打。
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