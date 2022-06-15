高原期何時休？台中+10756蟬聯第一　醫護吊點滴上班

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台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中各醫療院所的總占床率59.35%，尚可因應，但醫護確診人數不少，導致各醫院面臨硬體資源夠、人力卻不足的困境。中港澄清急診室因醫護確診比高，人力嚴重吃緊，院方今已調10人支援，目前白班、小夜、大夜人數分別是7、7、5人。
邱惠慈說，中部仍處疫情高原期，即使未來可望緩慢下降，醫療量能仍吃緊，她表示90%以上的確診者是輕症或無症狀，民眾若確診後有就醫需求，請儘量到基層診所，把大醫院的醫療量能留給有緊急需求和中重症的病患。
此外，進口商大鑫資訊公司涉嫌用中國黑心快篩試劑魚目混珠，冒充美國製富樂Flowflex快篩試劑，台中市副市長令狐榮達表示，批號COV2025056的快篩試劑，市府已發放近2萬劑，持續進行回收與退貨作業。食藥署昨天進一步公告「富樂快篩試劑全面回收」，因此另外兩批號COV2030026、COV2030027共10.8萬劑也全面回收，並換發其他廠牌快篩試劑。
新增換發對象包括和平區居民以及在家照顧的2-12歲兒童（9.6萬劑）、保母及托嬰中心照顧的2歲以上兒童（1.2萬劑）。令狐榮達說，市府已依食藥署提供的核准名單持續採購快篩，補足缺口，防疫量能不會有空窗期。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。