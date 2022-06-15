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高原期何時休？台中+10756蟬聯第一　醫護吊點滴上班

▲台中市疫情仍在高原期，連2日確診人數破萬、蟬聯全國冠軍。（圖／台中市政府提供，2022.06.15）
▲台中市疫情仍在高原期，連2日確診人數破萬、蟬聯全國冠軍。（圖／台中市政府提供，2022.06.15）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-15 16:30:292022-06-15 16:45:15

台中市今新增確診人數持續破萬例，蟬聯全國第一。中港澄清醫院驚爆急診室半數醫護確診、大夜班僅靠2名護理師支撐，累到一邊上班一邊打點滴。台中市衛生局表示，院方已緊急增派人力支援急診，呼籲輕症患者儘量到診所就醫，把醫院留給中重症者。

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全國今（15日）新增6萬8,939例本土確診，北部疫情下降，但台中市仍有1萬756例，醫療量能吃緊。中港澄清醫院急診室最近爆發群聚感染，據指出，本月11日起，29名護理人員累計已達15人確診，由於人力嚴重不足，13、14日連續2天，急診室大夜班都只剩2名護理師上班。工作量太大導致身體難以負荷，護理師被迫邊打點滴邊上班，同事看了好難過，擔心還沒撐過疫情高峰，護理師先累死了。

▲台中市衛生局副局長邱惠慈表示，中港澄清醫院已緊急調派人力支援急診室。（圖／台中市政府提供，2022.06.15）
▲台中市衛生局副局長邱惠慈表示，中港澄清醫院已緊急調派人力支援急診室。（圖／台中市政府提供，2022.06.15）
台中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中各醫療院所的總占床率59.35%，尚可因應，但醫護確診人數不少，導致各醫院面臨硬體資源夠、人力卻不足的困境。中港澄清急診室因醫護確診比高，人力嚴重吃緊，院方今已調10人支援，目前白班、小夜、大夜人數分別是7、7、5人。

邱惠慈說，中部仍處疫情高原期，即使未來可望緩慢下降，醫療量能仍吃緊，她表示90%以上的確診者是輕症或無症狀，民眾若確診後有就醫需求，請儘量到基層診所，把大醫院的醫療量能留給有緊急需求和中重症的病患。

▲台中市將全面回收向大鑫公司購買的12萬劑富樂快篩。（圖／台中市政府提供，2022.06.15）
▲台中市將全面回收向大鑫公司購買的12萬劑富樂快篩。（圖／台中市政府提供，2022.06.15）
此外，進口商大鑫資訊公司涉嫌用中國黑心快篩試劑魚目混珠，冒充美國製富樂Flowflex快篩試劑，台中市副市長令狐榮達表示，批號COV2025056的快篩試劑，市府已發放近2萬劑，持續進行回收與退貨作業。食藥署昨天進一步公告「富樂快篩試劑全面回收」，因此另外兩批號COV2030026、COV2030027共10.8萬劑也全面回收，並換發其他廠牌快篩試劑。

新增換發對象包括和平區居民以及在家照顧的2-12歲兒童（9.6萬劑）、保母及托嬰中心照顧的2歲以上兒童（1.2萬劑）。令狐榮達說，市府已依食藥署提供的核准名單持續採購快篩，補足缺口，防疫量能不會有空窗期。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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