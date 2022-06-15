大鑫資訊賣陸製黑心快篩　國民黨團：高登2.0利潤暴增5倍

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曾銘宗強調，國民黨團為了守護全民健康權益，要求高雄市政府採購過程有無不法？請檢調依法偵辦。此外，衛福部、食藥署核發EUA過程中有無不法？有無不當？有無特定人士介入？要求衛福不出來說清楚。曾指出，大鑫資訊販售偽造富樂快篩試劑，已經折損食藥署公信力，外界已有諸多質疑，請依照行政院發言人羅秉成的原則，請行政院進行行政調查。
萬美玲指出，富樂快篩試劑連C線都沒有，遑論是否準確，甚至使用者快篩後，連是否確診的T線也沒有，這樣惡質的快篩試劑在防疫最重要的時刻，居然在台灣市面上流通，「許多縣市政府的關懷包裡面，還放富樂快篩試劑，這豈不是拿台灣人民生命健康在開莫大的玩笑嗎？」
萬美玲進一步指出，這次販售黑心惡質快篩試劑的大鑫資訊公司，原本是從事印表機墨水販售，在增加、變更營業醫療器材販售項目後，進一步取得食藥署EUA販售美國富樂快篩試劑。萬美玲表示，販售富樂快篩試劑必須是美國公司、美國製造和美國出口3項要件，在3月1日美國FDA就已經發文警示艾康公司生產的富樂快篩試劑出現仿冒品，請消費者注意，接著4月29日艾康公司發布聲明指出，市面上出現富樂快篩試劑仿冒品。
萬美玲表示，富樂快篩試劑最早拿到食藥署EUA不是大鑫資訊公司，而是醫優科技，5月12日醫優科技發布緊急聲明，「本公司尚未進口任何一劑快篩試劑在國內販售，因此市面上流通的產品與醫優科技無關，並且即日起註銷取得富樂快篩試劑EUA。」這項聲明代表醫優科技已經早發現，市面上流通的富樂假試劑，主動放棄EUA。
萬美玲表示，食藥署核給大鑫資訊專案進口快篩試劑數量為2.4億劑，對一個過去完全沒有任何醫療器材相關業務經驗的公司來說，數量大到不可思議，按照檢調查獲假試劑數量推估，每銷售1劑可獲利50元，2.4億計獲利達120億元暴利。食藥署在審核大鑫資訊EUA的過程有相當大的疏失，此外關務署對於從香港出口的快篩試劑，運抵台灣後難道都沒有進行稽查？海關在查驗相關資料後，又是怎麼放行的？關務署必須說清楚，從香港出口的富樂快篩試劑，到底是如何放行？
萬美玲進一步表示，5月10日大鑫資訊公司才取得食藥署EUA，不到一個月將近賣掉200萬劑，從美國FDA、艾康科技到醫優科技陸續發布相關仿冒警示，為何中央疫情指揮中心、食藥署沒有查察？此外，調查局在查扣大鑫科技進口仿冒快篩劑倉庫，若按照《醫療器材優良運銷準則》規定：「必須依照國際標準；應考量溫度、濕度及其他外部有害因素，並應予以監控及管制。」完全不符合規定存放快篩試劑，就是一般倉儲堆放，過去國民黨團曾提出弘朗科技、曜群生醫在存放快篩試劑倉庫不符合相關規定，現在大鑫資訊的倉庫亦是如此，顯見食藥署根本沒有積極去稽查進口快篩試劑存放倉庫是否符合規定，發給廠商EUA之後，什麼都不管。
萬美玲表示，國民黨團要求食藥署立即要求廠商下架、回收富樂快篩試劑，同時立刻取消大鑫資訊的EUA，對於各機關和民眾因使用富樂快篩試劑而受害、損失，大鑫資訊公司必須負起完全賠償責任，呼籲檢調單位在查辦過程當中，無論是無良廠商、食藥署官員、關務署海關，都必須勿枉勿縱，積極追查到底。
首席副書記長李德維表示，台灣在疫情嚴峻期間，既然出現黑心無良的快篩試劑，衛福部請發揮把關的作為，國民黨團過去踢爆高登從小吃店變成生醫公司時，衛福部長陳時中說，政府沒有任何損失一塊錢，不要打擊「殷實商人」。大鑫資訊公司從2021年12月30日拿到法務部矯正署台中看守所標案後，到目前為止，大鑫科技已經陸續拿到內政部、交通部、國防部、中油、台北市政府、桃園市政府、以及高雄市政府快篩試劑採購標案，全都使用遭查獲黑心仿冒同批號的富樂快篩試劑，問題相當嚴重，衛福部和食藥署必須負起把關責任。
副書記長洪孟楷表示，食藥署發給富樂快篩劑EUA是由美國製造，大鑫資訊公司從香港進口的富樂快篩試劑，製造商標USA，但是在盒裝標示上寫「核衣殼蛋白抗原」快篩試劑，在台灣並不使用「核衣殼」名稱，而是使用「核殼蛋白抗原」，「核衣殼蛋白」是中國大陸用詞，很明顯能夠知道，大鑫資訊進口的富樂快篩試劑生產、製造地在哪裡，這涉及到標示不清，有偽造文書之嫌。洪孟楷指出，大鑫資訊是代理商，高鑫資訊是進口商，負責人都是朱壽暉，但是高鑫資訊營業項目並沒有醫材類，這是如何能夠進口快篩試劑？
洪孟楷進一步指出，大鑫資訊登記營業地址在新北市新店區民權路上，外觀像是集合式住宅區，不像是能夠在短短1個月不到時間，就能夠拿到政府上億元標案的公司。另外，高鑫公司登記地址在台北市文山區政大一街，外觀是高級別墅區庭院住宅，代理商、進口商隱身在民宅中，這難道不是拿國人生命財產在開玩笑嗎？在民進黨執政下，小吃店能夠變成生醫公司，遊戲商能代理醫材，民宅內的資訊公司也能代理醫材，真是台灣奇蹟。
洪孟楷表示，5月16日高雄市議會開議，議員詢問衛生局到底花多少錢購買富樂快篩試劑？衛生局一問三不知，再問匡列多少經費購買快篩，衛生局說還在核定中。但根據高雄市公開招標資訊，快篩試劑採購案簽准日就在5月16日，1劑95元共採購100萬劑共9,500萬元，換句話說，高雄市政府面對議員質詢稱還在核定，另一方面已經跑公文，洪孟楷質疑高雄市政府，「在本次快篩試劑採購案到底扮演什麼腳色？監察院是不是該動起來查辦了？」