COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

加拿大、丹麥協議劃分北極小島　威士忌戰爭落幕

▲加拿大與丹麥為了北極圈一座無人居住的貧瘠小島吵了數十年，兩國占領小島所使用的武器卻是國旗和瓶裝酒，今天兩國協議分島，終於結束這場「威士忌戰爭」（whiskey war）。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大與丹麥為了北極圈一座無人居住的貧瘠小島吵了數十年，兩國占領小島所使用的武器卻是國旗和瓶裝酒，今天兩國協議分島，終於結束這場「威士忌戰爭」（whiskey war）。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-06-16 05:00:00

（中央社渥太華14日綜合外電報導）加拿大與丹麥為了北極圈一座無人居住的貧瘠小島吵了數十年，兩國占領小島所使用的武器卻是國旗和瓶裝酒，今天兩國協議分島，終於結束這場「威士忌戰爭」（whiskey war）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
加拿大與丹麥今天在渥太華（Ottawa）的外長簽署儀式上，正式宣布協議劃分漢斯島（Hans Island），島上因此出現加拿大與歐洲的首條陸地邊界。

兩國分割這塊腎臟形狀島嶼、結束49年來的良性僵局，被譽為和平解決領土爭端的模範，與俄羅斯入侵烏克蘭形成對比。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）告訴法新社：「北極圈是國際合作的燈塔、遵循法治。在全球安全受威脅之際，加拿大、丹麥等民主國家能與原住民合作依循國際法解決分歧，其重要性甚於以往。」

漢斯島面積1.3平方公里，位於加拿大埃爾斯米爾（Ellesmere）與丹麥王國的格陵蘭（Greenland）之間。1973年，當局為劃定加拿大與格陵蘭的海上邊界，就此開啟這場詼諧的領土爭執。

過去數十年來，丹麥與加拿大人陸續搭乘直升機造訪該島宣示主權，衍生出外交抗議和網路運動，甚至是要加拿大人抵制丹麥酥的呼聲。

數十年來登島的外交部長不下26位，兩國部長級官員在島上會各自豎起國旗，留下一瓶威士忌或烈酒給對方享用，並附上一些滑稽的字條。

趙美蘭在今天的記者會上說：「很多人叫它威士忌戰爭，我認為它是最友善的戰爭。」

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）則提到，在島嶼爭執解決之際，「以規則為基礎的國際秩序正面臨壓力」，民主價值「承受攻擊」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1110615

加拿大解除接種令　不再要求國內與出境旅客打疫苗

國內旅行施打疫苗強制令　傳加拿大將宣布取消

加拿大總理杜魯道確診　5個月內第2次染疫

創全球先例　加拿大擬每支香菸都標註健康警語

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀