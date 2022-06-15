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這3縣市最旺！威力彩14年送出頭獎逾590億　明上看5.3億

▲威力彩頭獎連14期摃龜，明（16）日上看5.3億元，而根據台灣彩券公司統計，威力彩累計開獎也突破1500期，14年來誕生87位頭獎得主，送出頭獎彩金超過新台幣590億元。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩頭獎連14期摃龜，明（16）日上看5.3億元，而根據台灣彩券公司統計，威力彩累計開獎也突破1500期，14年來誕生87位頭獎得主，送出頭獎彩金超過新台幣590億元。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-06-15 17:18:27

威力彩自97年1月上市以來，至今（111）年6月6日累計開獎期數已1500期，累計開出77次頭獎，誕生87位頭獎得主，送出頭獎彩金更超過新台幣590億元，其中有超過53.2%的頭獎於6億元以下時開出，而明（16）日威力彩頭獎將上看5.3億元，大樂透本周五也將持續加開端午加碼剩餘20組100萬元，另每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也持續加碼中，民眾可要把握機會，不要和財神爺擦身而過。

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根據台灣彩券公司統計，今年6月6日開獎的「威力彩」為自97年1月上市以來的第1500期，累計共開出77次頭獎，平均每19期開出1次，送出頭獎獎金超過590億元，開出頭獎注數共87注，平均每注頭獎獎金6.8億元，又以台中市最受到財神爺眷顧開出17注（19.5%）最多，其次為新北市14注（16.1%）、台北市11注（12.6%）。

值得注意的是，在這些中獎彩券中，有71.3%採用電腦選號，28.7%為自選，另有8%採用包牌的方式抱得頭獎，109年7月27日「威力彩」開出史上最高頭獎31.2億元，當期共有2注中獎，分別於台北市大安區與南投縣竹山鎮開出，其中台北市大安區的頭獎幸運兒花了5600元，同時包牌第一區和第二區，除了順利抱走頭獎15.6億元外，更一舉囊括7注貳獎、6注參獎與42注肆獎，共計額外獲得2732萬元的獎金，該張彩券總獎金高達15.9億元。

威力彩史上第二高的頭獎為30.0億元，104年4月23日於台中市霧峰區開出，頭獎1注獨得，也是台灣彩券史上最高單注獎金紀錄；第三高的頭獎則為28.7億元，同樣為1注獨得，104年9月14日於台北市士林區開出。

至於威力彩開出的77次頭獎中，僅不到1成（9.1%）於累積超過20億元開出，但有超過5成（53.2%）的頭獎於6億元以下即開出，且有近9成（88.3%）為1注獨得。台灣彩券指出，明日開獎的威力彩頭獎已連續14期頭獎摃龜，頭獎彩金上看5.3億元，因此，可趁這次機會買張威力彩，也許你就是下一個頭獎得主。

除威力彩頭獎上看5.3億元之外，大樂透端午加碼「100組100萬元」活動即將於下周五、6月24日結束，本周五將持續加開20組100萬元，而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也持續加碼中，活動至6月18日止，民眾一定要好好把握加碼最後倒數的機會。
 

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