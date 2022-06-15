這3縣市最旺！威力彩14年送出頭獎逾590億　明上看5.3億

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值得注意的是，在這些中獎彩券中，有71.3%採用電腦選號，28.7%為自選，另有8%採用包牌的方式抱得頭獎，109年7月27日「威力彩」開出史上最高頭獎31.2億元，當期共有2注中獎，分別於台北市大安區與南投縣竹山鎮開出，其中台北市大安區的頭獎幸運兒花了5600元，同時包牌第一區和第二區，除了順利抱走頭獎15.6億元外，更一舉囊括7注貳獎、6注參獎與42注肆獎，共計額外獲得2732萬元的獎金，該張彩券總獎金高達15.9億元。
威力彩史上第二高的頭獎為30.0億元，104年4月23日於台中市霧峰區開出，頭獎1注獨得，也是台灣彩券史上最高單注獎金紀錄；第三高的頭獎則為28.7億元，同樣為1注獨得，104年9月14日於台北市士林區開出。
至於威力彩開出的77次頭獎中，僅不到1成（9.1%）於累積超過20億元開出，但有超過5成（53.2%）的頭獎於6億元以下即開出，且有近9成（88.3%）為1注獨得。台灣彩券指出，明日開獎的威力彩頭獎已連續14期頭獎摃龜，頭獎彩金上看5.3億元，因此，可趁這次機會買張威力彩，也許你就是下一個頭獎得主。
除威力彩頭獎上看5.3億元之外，大樂透端午加碼「100組100萬元」活動即將於下周五、6月24日結束，本周五將持續加開20組100萬元，而每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也持續加碼中，活動至6月18日止，民眾一定要好好把握加碼最後倒數的機會。