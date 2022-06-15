波特王爆氣發毒誓！提10證據打臉前公司：說謊我不得好死

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第三、 針對前老闆說沒欠錢了，但講沒幾句又說公司目前欠了他一筆「他過往到大陸拍廣告的款項」讓他不禁直呼「這自打臉的速度，快到令人欽佩」，接著又說是因為兩岸關係，波特王也很疑惑「兩岸什麼關係要講清楚」，他表示，受邀去拍廣告是2018年的事，第一筆是7月20日，而他被大陸網友出征的時間，是在一年後的2019年的12月14日，「這中間512天，前公司都沒有按月把分潤的款項給他」。
第四、 波特王再針對影片中提到，這六年來，款項只拖欠過4次「數字也是錯的」，累犯的紀錄一共五次，都是這兩年發生的事，但如果以6年為單位，再加上2018年大陸廣告這筆，算起來也超過10次，「請問欠4次就能合理化嗎？這跟欠幾次無關好嗎？」，有拖欠款項就是違約在先。
第五、前老闆說波特王在公司賺了3000萬，波特王稱自己算沒那麼多，但如果先以的3000萬為例，過去合約中公司和自己的分帳比例是82分，再來73、64分，直到110年7月才調整成5：5分，他之前都是拿比較少的那個，經回推後，他更是說「我是不是幫你轉破億了？不就也認證了整間公司的業績是我在扛？」，他也直指「我絕對沒有讓你虧過錢」，相信前老闆也很清楚。
第六、有關於「波特王」這個名字，該是歸公司所有，波特王則提出合約內容，表示合約內提到「經甲方（公司）規劃設計生產製造之一切有關乙方姓名、肖像、照片、動畫、形象及聲音等相關權利軍歸屬甲方」，但最後一句也有補充「於本約簽訂前告知甲方，則不在此限」，波特王更是證實，這本來就是他的名字，而且從大學時期就有使用，強調「波特王」3個字從頭到尾就不是公司設計取名的。
第七、關於前老闆說橙姑娘可以給也無所謂一事，波特王更無言表示「真的不用在那邊情勒」，還有發想撩妹的，讓波特王傻眼直呼「我的天啊」，他先坦言創作者也會有沒靈感的時候，所以他告知公司這週他不會更新影片，那如果按照前老闆說，他何必說他這週沒靈感？如果是對方寫的，就直接問他說「你這週段子寫好了沒」就好。波特王也說，腳本有9成都他寫的，但本來就有說並非百分之百，也有其他同事會想到，他評估後可以的話，他就會採用。
第八、前老公說波特王都沒負責教育訓練，他強調自己是簽的是委任合約，他是委任人、公司是受任人，不算是公司員工，企劃的教育訓練應該是公司負責啊，但波特王也說「我就是個工具人」，當時他有去教那些企劃，還跟他們開會討論過、提供寫過的段子給他們參考，但遺憾的是這部分他退出群組，就沒有截圖可以參考。
第九、分潤部分，前老闆說波特王分潤都是「實拿」，公司很多成本都沒有跟他扣，讓波特王傻眼說「想帶風向」、「現在是說謊都不打算負責了嗎？」讓他被網友誤會？他也公開107年的分潤表明細，證實計算方式中，成本都有被扣除。讓他直呼「現在只是我不合作了，你反過頭來要拿這個說嘴」，他之前82分的合約都簽了，是會在乎這個成本嗎？
第十、 前老闆稱有必要的話，商務明細都可以請財務公布，波特王對此回應，如果是在推他個人的，而非商品的話「那不得了了，你應該快點公佈，讓世人知道你有多慷慨」，但如果明細攤出來，是花在有我演出的商品廣告的話，那就不太ㄧ樣了，「那就是你要用來賺錢的」。至於放話說幫波特王買房、裝潢、家電有幫忙談價錢，讓他反問「又不是你陪我去看房的，砍在哪？」，讓他傻眼說「你根本不在現場」，這些沒發生過的事情還可以造謠「請問你到底處理了什麼」。
波特王將種種證據搬出台面上，要求對方有證據就趕緊幫明細、單據、證明都一併公布來打臉他，不要一再扯東扯西、情緒勒索，又無中生有數度造謠，波特王最後也說「我敢對天發誓，我所澄清的這一切，如果我有半句謊言『我不得好死』，晴天時走出家門也會被雷劈爛」，他說這些，都只是要證明他問心無愧。（編輯：林莞茜）