3百億存款全失蹤！河南受災戶們健康碼卻離奇「被轉紅」

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社群網路上有民眾拍下影片，畫面中一名住在北京的河南銀行儲戶健康碼瞬間變成紅碼（確診／密切接觸者），而行程一模一樣的女朋友的健康碼則呈現健康的綠碼；中國媒體《財新網》更調查發現許多外地儲戶打算前往鄭州維權的路上，在飯店、高鐵站和高速路口等不同地點，健康碼卻突然變成有風險的「紅碼」；還有民眾表示，莫名被送往隔離的過程中，有監管人員告訴他可以幫他「轉回綠碼」要他趕緊回家等消息，也有儲戶表示河南鄭州派出所人員坦言，「只要離開河南健康碼就可轉綠」，並協助他登上火車，等到返回出發地果然健康碼就由紅轉綠。
《澎湃新聞》調查中也有民眾表示，自己被帶往隔離區後，並沒有馬上進行核酸檢測，而是被告知政府會好好處理銀行事宜，勸導他們要相信國家會處理好這個事情，就這樣坐了一整夜後才被放行；河南當局這般為了防止民眾聚集討錢，而利用防疫手段限制民眾自由出行的行為被視為中國政府維穩的最新手段，但河南省衛健委僅表示接到多個「外地來豫儲戶被賦紅碼」的投訴，目前正調查核實，此外官方尚未有具體回應。
河南省當局將健康碼用於防疫之外，甚至「公器私用」疑似掩蔽背後鉅額存款消失真相的做法引起輿論熱議，就連多家媒體也看不下去，被視為中共喉舌的《環球時報》前任總編輯胡錫進更發文表態，表示各地的健康碼只應用於純粹的防疫目的，在任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標，「如果有哪個地方為了其他目的通過調控健康碼阻止特定人員流動，這顯然違反相關防疫法規，也會損害健康碼的威信，損害公眾對防疫的支持。這對我們的整體社會治理是得不償失的。」
事實上，中國國務院在2021年1月就已明確要求各地要嚴格健康碼功能定位，不得擴大應用範圍，其實施辦法中更明確表示，任何組織和個人發現違規違法收集、利用、公開個人信息的行為，可以及時向網信、公安部門舉報，並依《中華人民共和國網絡安全法》和相關規定，及時處置違規違法行為，涉及犯罪的公安機關要依法嚴厲打擊。
今年5月中國清華大學法學院教授勞東燕就曾示警，北京借助信息網路技術建立「人臉識別+健康寶+票務系統」三位一體的疫情防控舉措，將對個人訊息保護造成嚴峻挑戰，如今在中國許多受害儲戶們看來，這是不幸成真的預言之一。