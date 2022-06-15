COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

IG限時動態爆災情！iPhone版無法紀錄觀看點：點到手軟

▲IG更新後爆災情，iPhone用戶先別更新，更新後限動恐無法紀錄觀看點。（圖／翻攝pixabay）
▲IG更新後爆災情，iPhone用戶先別更新，更新後限動恐無法紀錄觀看點。（圖／翻攝pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-15 17:45:432022-06-15 18:28:35

Instagram限時動態（Instagram Stories) 是不少用戶很愛使用的功能，但近期國內外陸續傳出災情，IG原本會記憶限動的觀看點，當下次再點回去看時可以接續看下去，不用從頭看起，但在最近一次更新之後就沒有紀錄功能，需從頭再看一次，讓不少網友大怒表示：「超後悔更新，限動滑不到盡頭。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
Dcard有網友Po文詢問：「有人IG限動已經看過，但再更新的時候卻要從頭開始看的嗎？怎麼一覺起來哀居就變了⋯」此一Po文吸引了不少IG限動受災戶上來取暖，紛紛留言+1「我也是」、「好痛苦」、「超煩啦！」、「直接降低看限動的慾望」，甚至只是想看好友最新限動卻「點到手軟」，忍不住大怒：「直接崩潰了啦！」

▲IG更新之後，限動沒有紀錄功能，每次都需要從頭再看一次，讓網友超後悔更新。(圖／翻攝官網)
▲IG更新之後，限動沒有紀錄功能，每次都需要從頭再看一次，讓網友超後悔更新。(圖／翻攝官網)
《NOWnews今日新聞》也實際使用iPhone更新到IG最新版本，的確有出現跟網友相同的狀況，好友的限動影片無法記憶，每次都必需重新觀看，但使用電腦版和Android系統手機則都維持正常，可以記憶觀看紀錄。

外媒《The Verge》也直接詢問Meta此狀況，發言人Christine Pai回覆表示，已經有發現到此相關問題，IG內部人員正努力搶修中，為受影響的用戶致歉。但並未提及目前有多少用戶受影響。

IE釘子戶搬家前別忘了「我的最愛」　2招移到Edge繼續愛

iPhone換電池趁現在！燦坤、STUDIO A悄特價　最多省500

IE瀏覽器走入歷史！5個讓人意外的point：變工具人最心酸

達美樂「9吋披薩99元」賣翻！必勝客2個6吋138元：被虐殺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀