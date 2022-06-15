IG限時動態爆災情！iPhone版無法紀錄觀看點：點到手軟
Instagram限時動態（Instagram Stories) 是不少用戶很愛使用的功能，但近期國內外陸續傳出災情，IG原本會記憶限動的觀看點，當下次再點回去看時可以接續看下去，不用從頭看起，但在最近一次更新之後就沒有紀錄功能，需從頭再看一次，讓不少網友大怒表示：「超後悔更新，限動滑不到盡頭。」
Dcard有網友Po文詢問：「有人IG限動已經看過，但再更新的時候卻要從頭開始看的嗎？怎麼一覺起來哀居就變了⋯」此一Po文吸引了不少IG限動受災戶上來取暖，紛紛留言+1「我也是」、「好痛苦」、「超煩啦！」、「直接降低看限動的慾望」，甚至只是想看好友最新限動卻「點到手軟」，忍不住大怒：「直接崩潰了啦！」
《NOWnews今日新聞》也實際使用iPhone更新到IG最新版本，的確有出現跟網友相同的狀況，好友的限動影片無法記憶，每次都必需重新觀看，但使用電腦版和Android系統手機則都維持正常，可以記憶觀看紀錄。
外媒《The Verge》也直接詢問Meta此狀況，發言人Christine Pai回覆表示，已經有發現到此相關問題，IG內部人員正努力搶修中，為受影響的用戶致歉。但並未提及目前有多少用戶受影響。