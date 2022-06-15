柯文哲保護員工？謝佩芬列語錄揭：他曾威脅掐死、自殺

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謝佩芬接著說，2015年3月21日，柯文哲在治安會報上飆罵內湖分局長張夢麟，連講3次「這是漂流木？你智商多少？」，並要求市警局長邱豐光拔掉張的分局長職務；2021年4月9日，柯文哲拍桌飆罵政風處長沈鳳樑，負責案子的政風處女性公務員因此當場飆淚；2021年5月29日，柯文哲稱，「如果我今天還在台大當柯Ｐ，石崇良還在急診處，你敢講這種幹話，我早就病歷砸過去了，鬼扯」。
謝佩芬還說，2021年7月30日，柯文哲表示，「每個人都說壓力大，若那麼困難，不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了」；2015年6月11日，柯文哲表示，「明年5月還在我的任期內，要是那時候還沒蓋好，一個個掐死」。
謝佩芬表示，2020年8月1日，柯文哲表示，「我就說這個最後結局就是要再逼死公務員而已」，「講出來不好聽，再逼幾個自殺就可以」，消費日前輕生的建管處官員；2021年6月9日，好心肝診所爆違規施打疫苗，柯文哲卻稱，「不應該一個股長就可以把疫苗送出去」，把自己的責任撇得一乾二淨。
謝佩芬說，按照柯文哲的邏輯，議員請市府公務員進行專案報告是「極盡訕笑羞辱」，但柯文哲卻可以公開辱罵下屬智商低、可以揚言逼死基層公務員、可以理所當然把員工當志工，現在忽然跑出來捍衛公務員的尊嚴。
謝佩芬表示，雖然柯文哲打臉自己也不是第一次了，但真心希望，柯文哲不要再繼續雙標了。