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柯文哲保護員工？謝佩芬列語錄揭：他曾威脅掐死、自殺

▲台北市長柯文哲發言屢次引發爭議。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲發言屢次引發爭議。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-15 17:54:45

台北市政府網軍爭議持續延燒，台北市長柯文哲指責議員「極盡訕笑羞辱」，更稱「我今天作為長官，如果不能站出來保護自己員工，我不配做他們的長官」，引發論戰。民進黨發言人謝佩芬今（15）日下午在臉書整理過去柯文哲的發言，直指柯文哲可以公開辱罵下屬智商低、也曾揚言逼死基層公務員、要把人掐死，應該要讓大家看看，「柯文哲這位長官，都是如何『保護』自己的員工。

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▲民進黨發言人謝佩芬（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.08）
▲民進黨發言人謝佩芬說，雖然柯文哲打臉自己也不是第一次了，但真心希望，柯文哲不要再繼續雙標了。（圖／記者黃宣尹攝）
謝佩芬列舉指出，2020年7月15日，柯文哲前攝影官、前台北市文化基金會專員潘俊霖爆超時工作等不合理待遇，柯文哲竟說：「好像志工沒有限定工作時間」。 

謝佩芬接著說，2015年3月21日，柯文哲在治安會報上飆罵內湖分局長張夢麟，連講3次「這是漂流木？你智商多少？」，並要求市警局長邱豐光拔掉張的分局長職務；2021年4月9日，柯文哲拍桌飆罵政風處長沈鳳樑，負責案子的政風處女性公務員因此當場飆淚；2021年5月29日，柯文哲稱，「如果我今天還在台大當柯Ｐ，石崇良還在急診處，你敢講這種幹話，我早就病歷砸過去了，鬼扯」。
 
謝佩芬還說，2021年7月30日，柯文哲表示，「每個人都說壓力大，若那麼困難，不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了」；2015年6月11日，柯文哲表示，「明年5月還在我的任期內，要是那時候還沒蓋好，一個個掐死」。
 
謝佩芬表示，2020年8月1日，柯文哲表示，「我就說這個最後結局就是要再逼死公務員而已」，「講出來不好聽，再逼幾個自殺就可以」，消費日前輕生的建管處官員；2021年6月9日，好心肝診所爆違規施打疫苗，柯文哲卻稱，「不應該一個股長就可以把疫苗送出去」，把自己的責任撇得一乾二淨。
 
謝佩芬說，按照柯文哲的邏輯，議員請市府公務員進行專案報告是「極盡訕笑羞辱」，但柯文哲卻可以公開辱罵下屬智商低、可以揚言逼死基層公務員、可以理所當然把員工當志工，現在忽然跑出來捍衛公務員的尊嚴。

謝佩芬表示，雖然柯文哲打臉自己也不是第一次了，但真心希望，柯文哲不要再繼續雙標了。

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