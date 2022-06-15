長新冠不容小覷！千名病患因後遺症停職 5%康復者遭解雇
隨著新冠疫苗普及化、能降低中重症需住院風險的口服藥物問世，許多科學家與研究員將注意力轉移至確診者康復後的後遺症，也就是被稱為「長新冠」（Long COVID）的復發、持續性健康問題。日本媒體更指出，有東京門診醫師表示有四分之一的長新冠患者因為後遺症被迫停職，還有5%患者因此遭到解雇。
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的定義，人們首次感染新冠病毒後，四周內出現的各種後遺症都被稱為「長新冠」，常見症狀包含容易胸悶、易喘、呼吸急促、咳嗽等呼吸道問題，精神狀況方面則出現恍惚、注意力不集中、疲勞、頭暈等「新冠腦霧」（COVID-fog）情況，甚至有人出現嗅覺及味覺異常情況，CDC認為這些症狀恐怕會反覆出現，持續時間甚至可能長達數月。
對於減緩中重症風險與致死率，人們可以靠著新冠疫苗有效抑制，然而疫苗對於「長新冠」後遺症的預防效果卻有限，根據厚生勞動省統計，日本境內有高達3成的確診康復者在出院後一年仍有著肌肉無力、全身疲乏、注意力無法集中等後遺症。
此外，《關西電視》也採訪到一名在東京開設「長新冠特別門診」的醫院院長，院長便指出這些長新冠症狀甚至會嚴重影響到患者的日常生活，在他看診的4000名病患當中，就有超過千人因為注意力不集中、極度疲倦等後遺症被迫暫停工作，高達整體病患的四分之一；另外還有180人左右更因此遭到公司解雇，大約佔了整體病患的5%。
※【NOWnews 今日新聞
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