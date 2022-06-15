COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

長新冠不容小覷！千名病患因後遺症停職　5%康復者遭解雇

▲「長新冠」（Long COVID）的復發、持續性健康問題成為科學界關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲「長新冠」（Long COVID）的復發、持續性健康問題成為科學界關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-15 18:04:572022-06-15 18:08:10

隨著新冠疫苗普及化、能降低中重症需住院風險的口服藥物問世，許多科學家與研究員將注意力轉移至確診者康復後的後遺症，也就是被稱為「長新冠」（Long COVID）的復發、持續性健康問題。日本媒體更指出，有東京門診醫師表示有四分之一的長新冠患者因為後遺症被迫停職，還有5%患者因此遭到解雇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國疾病控制與預防中心（CDC）的定義，人們首次感染新冠病毒後，四周內出現的各種後遺症都被稱為「長新冠」，常見症狀包含容易胸悶、易喘、呼吸急促、咳嗽等呼吸道問題，精神狀況方面則出現恍惚、注意力不集中、疲勞、頭暈等「新冠腦霧」（COVID-fog）情況，甚至有人出現嗅覺及味覺異常情況，CDC認為這些症狀恐怕會反覆出現，持續時間甚至可能長達數月。

對於減緩中重症風險與致死率，人們可以靠著新冠疫苗有效抑制，然而疫苗對於「長新冠」後遺症的預防效果卻有限，根據厚生勞動省統計，日本境內有高達3成的確診康復者在出院後一年仍有著肌肉無力、全身疲乏、注意力無法集中等後遺症。

此外，《關西電視》也採訪到一名在東京開設「長新冠特別門診」的醫院院長，院長便指出這些長新冠症狀甚至會嚴重影響到患者的日常生活，在他看診的4000名病患當中，就有超過千人因為注意力不集中、極度疲倦等後遺症被迫暫停工作，高達整體病患的四分之一；另外還有180人左右更因此遭到公司解雇，大約佔了整體病患的5%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

猴痘擬列「國際公衛緊急事件」　WHO下周將召開緊急會議

憂「非洲猴痘病毒」歧視、汙名化　世衛擬進行正式更名

BA.5傳染力高1.2倍　以色列新研究：「這類人」抗體最多

疫苗效力不足？BA.4、BA.5肆虐美　夏季恐爆新疫情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀