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網友最怕恐怖片之王出爐　這部片海放紅衣小女孩、鬼新娘

▲《咒》被網友票選為恐怖片之王。（圖／柯孟融臉書）
▲《咒》被網友票選為恐怖片之王。（圖／柯孟融臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-17 12:02:082022-06-17 12:17:28

柯孟融執導的電影《咒》全台票房「嚇出」1.7億，成為少數叫好又叫座的國產恐怖片，回顧近20年具代表性的鬼片，哪一部最讓你背脊發涼、如坐針氈？《NOWnews 今日新聞》發起「不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？」票選活動，結果出爐。

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2015年上映的《屍憶》拿下第三名，該片由《七夜怪談》、《咒怨》恐怖大師一瀨隆重監製，謝庭菡執導，演員有吳慷仁、謝欣穎、嚴正嵐、田中千繪、王真琳、張寗等，講述愛情與事業兩得意的男主角，在公園撿到一只紅包後，不斷做著古宅的惡夢，片中探討冥婚習俗，謝欣穎鬼新娘身分的揭發，以及驚悚扮相是一大爆點，另劇本深度與商業性兼具，完成度極高，成為不少影迷期盼能有續作的本土鬼片。

▲吳慷仁飾演的靈異節目製作人在公園撿到紅包。（圖／屍憶臉書）
▲吳慷仁飾演的靈異節目製作人在公園撿到紅包。（圖／屍憶臉書）
▲吳慷仁（左）、謝欣穎在片中飾演即將結婚的情侶。（圖／屍憶臉書）
▲吳慷仁（左）、謝欣穎在片中飾演即將結婚的情侶。（圖／屍憶臉書）
▲《屍憶》是女導演謝庭菡一鳴驚人之作。（圖／屍憶臉書）
▲《屍憶》是女導演謝庭菡一鳴驚人之作。（圖／屍憶臉書）
《紅衣小女孩》系列獲得第二名，導演程偉豪2015年開啟台灣都市傳說、著名靈異事件「紅衣小女孩」恐怖宇宙篇章，《紅衣小女孩》、《紅衣小女孩2》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》票房和話題度皆熱，許瑋甯更以此片連續兩年入圍金馬獎女主、女配角，由於故事改編自1998年某家族於台中大坑風景區無意間錄下的恐怖影像，連結台灣人集體記憶，程偉豪再以獨特的說故事方式、拍攝手法呈現，加上演員精湛的表演，造就不俗的票房和口碑。

▲台灣山林軼事「紅衣小女孩」被搬上大銀幕。（圖／紅衣小女孩臉書）
▲台灣山林軼事「紅衣小女孩」被搬上大銀幕。（圖／紅衣小女孩臉書）
▲龍劭華在《紅衣小女孩2》被魔神仔上身。（圖／紅衣小女孩2劇照）
▲龍劭華在《紅衣小女孩2》被魔神仔上身。（圖／紅衣小女孩2劇照）
▲徐若瑄在《人面魚：紅衣小女孩外傳》著魔。（圖／紅衣小女孩臉書）
▲徐若瑄在《人面魚：紅衣小女孩外傳》著魔。（圖／紅衣小女孩臉書）
奪下冠軍的是新品種邪教片《咒》，票數為壓倒性的49.21%，本片取材高雄一家6口中邪命案，描述女主角深受6年前觸犯的恐怖禁忌所苦，「強迫」觀眾一起和她化解詛咒，大量沈浸、互動式觀影體驗及對白，以及導演柯孟融挖掘人們內心最恐懼事物的操作，使電影跳脫國產鬼片窠臼，創下台灣影史原創恐怖片票房第一名的輝煌紀錄，被封為「台灣影史最恐怖電影」、「恐怖片天花板」，而續集也如火如荼拍攝中。

▲《咒》創下台灣影視原創恐怖片票房第一名的佳績。（圖／Netflix提供）
▲《咒》創下台灣影視原創恐怖片票房第一名的佳績。（圖／Netflix提供）
▲《咒》中的佛母像是恐懼根源。（圖／柯孟融臉書）
▲《咒》中的大黑佛母像是恐懼根源。（圖／柯孟融臉書）
▲蔡亘晏（左）以《咒》入圍台北電影節最佳女主角獎，高英軒提名男配角獎。（圖／Netflix提供）
▲蔡亘晏（左）以《咒》入圍台北電影節最佳女主角獎，高英軒提名男配角獎。（圖／Netflix提供）
獲悉《咒》在「最恐怖國產鬼片」民調中封王，導演柯孟融向《NOWnews 今日新聞》表示：「謝謝投票的觀眾們在眾多優秀的恐怖片中選擇了《咒》，我會更認真，用力把柯孟融一字三部曲以及《咒2》做好，絕不讓喜歡《咒》的觀眾們失望。」

▲柯孟融憑《咒》入圍台北電影節最佳導演獎。（圖／柯孟融臉書）
▲柯孟融（中間金髮者）憑《咒》入圍台北電影節最佳導演獎。（圖／柯孟融臉書）
▲《咒2》即將跟觀眾見面。（圖／柯孟融臉書）
▲《咒2》即將跟觀眾見面。（圖／柯孟融臉書）
其他第四至七名分別是《粽邪》系列、《雙瞳》、《宅變》、《詭絲》。（編輯：楊穎軒）

完整民調結果點此

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