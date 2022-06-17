網友最怕恐怖片之王出爐 這部片海放紅衣小女孩、鬼新娘
柯孟融執導的電影《咒》全台票房「嚇出」1.7億，成為少數叫好又叫座的國產恐怖片，回顧近20年具代表性的鬼片，哪一部最讓你背脊發涼、如坐針氈？《NOWnews 今日新聞》發起「不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？」票選活動，結果出爐。
2015年上映的《屍憶》拿下第三名，該片由《七夜怪談》、《咒怨》恐怖大師一瀨隆重監製，謝庭菡執導，演員有吳慷仁、謝欣穎、嚴正嵐、田中千繪、王真琳、張寗等，講述愛情與事業兩得意的男主角，在公園撿到一只紅包後，不斷做著古宅的惡夢，片中探討冥婚習俗，謝欣穎鬼新娘身分的揭發，以及驚悚扮相是一大爆點，另劇本深度與商業性兼具，完成度極高，成為不少影迷期盼能有續作的本土鬼片。
《紅衣小女孩》系列獲得第二名，導演程偉豪2015年開啟台灣都市傳說、著名靈異事件「紅衣小女孩」恐怖宇宙篇章，《紅衣小女孩》、《紅衣小女孩2》、《人面魚：紅衣小女孩外傳》票房和話題度皆熱，許瑋甯更以此片連續兩年入圍金馬獎女主、女配角，由於故事改編自1998年某家族於台中大坑風景區無意間錄下的恐怖影像，連結台灣人集體記憶，程偉豪再以獨特的說故事方式、拍攝手法呈現，加上演員精湛的表演，造就不俗的票房和口碑。
奪下冠軍的是新品種邪教片《咒》，票數為壓倒性的49.21%，本片取材高雄一家6口中邪命案，描述女主角深受6年前觸犯的恐怖禁忌所苦，「強迫」觀眾一起和她化解詛咒，大量沈浸、互動式觀影體驗及對白，以及導演柯孟融挖掘人們內心最恐懼事物的操作，使電影跳脫國產鬼片窠臼，創下台灣影史原創恐怖片票房第一名的輝煌紀錄，被封為「台灣影史最恐怖電影」、「恐怖片天花板」，而續集也如火如荼拍攝中。
獲悉《咒》在「最恐怖國產鬼片」民調中封王，導演柯孟融向《NOWnews 今日新聞》表示：「謝謝投票的觀眾們在眾多優秀的恐怖片中選擇了《咒》，我會更認真，用力把柯孟融一字三部曲以及《咒2》做好，絕不讓喜歡《咒》的觀眾們失望。」
其他第四至七名分別是《粽邪》系列、《雙瞳》、《宅變》、《詭絲》。（編輯：楊穎軒）
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