成人版MIS-C！醫示警「MIS-A」8大症狀　嚴重恐休克死亡

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邱淑媞今在臉書發文表示，台灣可能已經出現MIS-A，MIS-A的A是指adults（成人），與兒童版MIS-C一樣，都是先有新冠感染，然後發生多系統發炎症候群，好發於年輕男性。
今疫情記者會中，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，先前有部分疫情大流行國家已有發現，比較年輕的成年人有發生類似川崎氏症或是像MIS-C的多系統發炎症。根據美國通報的212例MIS-A個案中，年齡介於19歲至34歲，平均年齡為21歲，其中男性佔7成，從確診新冠肺炎到MIS-A發病平均是28日，一般來說，都要確診後三週以上，才有機會出現MIS-A症狀。
針對MIS-A症狀，羅一鈞指出，主要有5大項，其中發燒佔96%、低血壓相關症狀佔60%、心臟功能低下佔54%、有呼吸困難、喘佔52%、腹瀉佔52%等，目前還沒接到有關MIS-A臨床通報，所以國內還沒有真正通報為MIS-A個案。
對此，林應然說明，MIS-C跟MIS-A症狀類似，只是發生對象分別是小孩跟大人，主要還是發生在小孩較多，成人的案件比較少，一般年齡最多還是發生在5至12歲小孩身上最多，成人部分越年輕越容易罹患MIS-A。
被問及致死率，林應然認為，即使是MIS-C，致死率也不是很高，但最擔心的是發病會影響心臟，若是影響供應心臟血流、影響血管的冠狀動脈，血管因為發炎而栓塞，心臟肌肉得不到營養，就會造成心肌壞死，另MIS-A也可能會影響其他肝臟、腎臟、皮膚甚至是腦部血管。
林應然也提醒，若是出現如川崎病的症狀，例如發燒、結膜炎、嘴唇乾裂、草莓舌、皮膚出疹、淋巴結腫大、四肢末端紅腫、脫皮等，就應盡速就醫檢查，若為MIS-A，治療上常會用類固醇、注射免疫球蛋白，或是使用低劑量的阿斯匹靈防止血小板造成血栓。
「你不感染就不會有後續的問題！」林應然直言，發生MIS-A時，最擔心的就是可能會有心臟血管發炎，有時會血管爆裂或是阻塞，嚴重會導致休克死亡，因此還是要避免感染引發後續問題，他也建議，民眾可以打疫苗降低感染或是重症機率，預防發生MIS-A或是MIS-C。
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