朱立倫：台灣染疫死亡率偏高　政府應反省檢討

中國國民黨主席朱立倫今（15）日在國民黨中常會上指出，最近國內的疫情仍然相當嚴峻，每日都造成上百位民眾喪生，而國內的死亡率也偏高，已超過南韓、新加坡等國，政府有許多政策都值得反省和檢討；此外，今天是警察節，朱主席也特別代表全體黨員，向警察同仁致上最高敬意和謝意，同時也表示國民黨團在立法院會持續為警察同仁爭取應有的權益。
朱立倫指出，政府從缺乏疫苗、快篩，到使用藥物過慢，尤其是現在死亡率更已經超過南韓、新加坡，也超過了原來的預定目標，現在都在千分之一以上，在長照機關，死亡率更高達百分之二，這些都需要被反省和檢討；其他政策如突然重新檢討的3+4居隔之亂，或火化之亂等，呼籲政府一定要記取教訓，徹底改善，降低死亡率及中重症比率，避免造成民眾困擾，國民黨立院黨團和各地議會黨團，也將負責任地持續強力監督。
朱立倫另表示，今天是我國的警察節，警察除了負責我們的社會治安，疫情期間警察在第一線所付出的努力、付出的辛勞，和染疫的風險都比大家更高，因此要對警察致上最高敬意和謝意，國民黨團也在立法院針對《公務員服務法》及相關保障法規的修正做努力，希望能夠給予警察同仁們更多保障跟鼓勵，也要讓警察能夠得到更適當的待遇，受到社會更多的尊重。