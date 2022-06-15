潤泰少東尹崇堯接南山人壽董座　但還要金管會點頭才算數

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不過，南山人壽董事改選不受影響，不到11點就順利完成，選出的14位新任董事（含5位獨董），包括潤泰創新國際公司代表人尹崇堯、匯弘投資公司代表人尹衍樑、潤成投資控股公司代表人曾達夢、寶成工業代表人吳邦治、匯弘投資公司代表人陳志全、潤泰全球代表人張秀燕、寶成工業股份有限公司代表人何宇明，還有宏碁創辦人施振榮及張宏嘉，另有5位獨董陳明進、汪信君、詹芳書、卓俊雄及曾榮秀。
新任董事也在今日下午召開第一次董事長會，並推選尹崇堯為董事長，南山人壽之後也發布重訊公布這項人事，只是這項人事案還是要等金管會點頭同意才生效。
事實上，南山人壽新系統出包後，金管會在2019年9月17日就對南山人壽祭出新台幣3000萬元罰鍰，董事長杜英宗並遭停職2年，且不得支領任何形式的薪水，也讓南山人壽董事會火速推派尹崇堯代理董事長，而當時尹崇堯從2016年進入南山擔任董事已經3年，而且當時年僅36歲的他，也成為國內最年輕的保險業董事長。
不過，由於尹崇堯身分特殊又年僅36歲，外界質疑尹祟堯的代理董事長的專業資格，金管會保險局就尹崇堯的專業資格及相關經營理念是否符合資格，進行審查及評估，並進行面試，第一次面試是由保險局長施瓊華主持，第二次則由當時擔任金管會主委顧立雄親自面試，不僅創下首位要經過兩次面試，且第二次面試官還是金管會主委的金融業紀錄。
只是，經過3個月兩次面試後，金管會在同年12月12日以考量南山人壽資產及業務規模龐大，就擔任代理董事長一職而言，尹崇堯在保險專業能力及保險業經營經驗方面，仍有待進一步的歷練提升及累積經驗，經綜合評量決定應予緩議，並請南山人壽重新考量代理董事長人選，也創保險史上推選人選不被金管會接受的首例。
南山人壽之後又火速在12月13日公告找來當時高齡85歲原南山產物董事長、也曾擔任日盛金、土地銀行董事長及台灣人壽總經理的陳棠接任南山人壽代理董事長。2020年4月30日再公告，潤成投資控股公司將法人代表由杜英宗改派陳棠，董事會也通過推舉陳棠繼任董事長。
由於今年南山人壽股東會將進行董事改選，3月中就傳出將推選尹崇堯接任董事長，今日南山人壽股東會也順利完成改選，並在下午隨即召開董事會，推派尹崇堯接任新董事長，南山人壽隨後也重訊公告此人事案，只是這人事案還是要經過金管會核准才行，如果順利通過，年近40歲的尹崇堯也成為金融業最年輕的董事長，但也將面臨不少挑戰，包括多年未解的勞資爭議、境界系統缺失拖遲未獲得第三方認證及隨著國際政經情勢波動、美國啟動升息循環，債券殖利率大升，壽險公司投資部位拉警報、淨值大舉下滑等財務壓力。