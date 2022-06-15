漁船涉謊報？漁業署再爆11家石斑魚場有疑慮　

我是廣告 請繼續往下閱讀
漁業署說明，為釐清業者是否違法使用藥物及確保國人食用安全，漁業署與地方政府對中國通報的2艘活魚運搬漁船於系統登載其3場來源養殖場追查，3場養殖戶均表示並無供貨；其中1場養殖戶為自清，有採檢送驗（還原）孔雀綠、（還原性）結晶紫、四環黴素（土黴素）等動物用藥品，抽驗結果未查有違法使用藥物情事。
林國平表示，2艘活魚運搬漁船表示，實際上是另有11間養殖場供貨，可能有涉及謊報或是漏報等情事，漁業署將進一步追查，若是違反《漁船運搬養殖活魚管理辦法》，有資料不符情事將依法開罰。另林國平也說，漁業署已針對這11家先進行限制移動管制，不讓魚貨繼續運出，並採樣送驗，了解是否有孔雀綠等禁藥成分。
漁業署強調，石斑魚為我國極為重要的養殖產業，漁業署與國內相關養殖業者都非常重視生產石斑魚的品質，近年來與防檢局、地方政府共同攜手，致力於正確用藥宣導、未上市產地監測等，又漁業署對於放養量申報係運用高科技航拍輔以衛星影像，110年申查報逾91%，均納入市售抽驗藥檢母數納管，使近年來市場上石斑魚已鮮少檢出用藥不合格情事。
漁業署進一步解釋，為確保食魚安全，我國養殖魚未上市前，均辦理未上市水產品產地監測，未來將持續辦理，並擴大辦理用藥管理教育訓練，並配合產地聘用水產獸醫師駐診服務。漁業署對國產水產品安全性有信心，請國人安心吃國產水產品。