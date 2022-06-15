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療癒產業成形！吳思瑤揪設研院推北投宴　菜餚商品獲新生

▲民進黨立委吳思瑤、台灣設計研究院長張基義對地方創生投入甚深。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲民進黨立委吳思瑤、台灣設計研究院長張基義對地方創生投入甚深。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-15 20:15:45

台灣設計研究院自2019年醞釀發起「T22設計振興地方產業計畫」，以設計角度切入台北市北投區「都市農業」的發展瓶頸，重新建構北投的「療癒產業」生態，打造北投獨家「限定禮盒」與三組聯名「限定料理」。在地的民進黨立委吳思瑤感到相當高興，她表示，自己經過2年努力，讓設研院的能量結合北投的文化內涵及在地元素，推出4款示範型北投限定菜餚及商品，期盼讓傳統再創新、體驗再升級。

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▲（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲設研院的能量結合北投的文化內涵及在地元素，推出4款示範型北投限定菜餚及商品。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲設研院的能量結合北投的文化內涵及在地元素，推出4款示範型北投限定菜餚及商品。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲設研院的能量結合北投的文化內涵及在地元素，推出4款示範型北投限定菜餚及商品。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
北投給人的第一印象是溫泉鄉、老台北人的那卡西配酒家菜、多元生態的陽明山國家公園，然而其實北投存在著台北市區裡最大面積的友善稻田、唯一綠色保育認證的咖啡莊園以及數座獲有機認證的精緻蔬果農園。北投的「都市農業」雖擁有先天的自然優勢以及鄰近都市的地理位置，卻因規模較小、產量較低以及季節氣候等因素影響，難以發展出符合成本效益的商業模式。

台灣設計研究院自2019年醞釀發起「T22設計振興地方產業計畫」以設計角度切入北投「都市農業」的發展瓶頸，重新建構北投的「療癒產業」生態，本次跨界創新的成果，即以設計思考為核心，利用設計手法，結合北投在地農業生產者，包括北投社大青菜社六座農場、四口田有機農場、隨野家、火的意志 大屯火山咖啡、八仙六代園等，並邀請北投文物館、三二行館、大地酒店The Gaia Hotel、北投亞太飯店 Asia Pacific Hotel, Beitou、北投普羅旺斯bakery & café、拾米屋Sheme House等在地業者共同參與。

另亦媒合雙好2byWu&Chen、兩個八月、ADC Studio、之外工作室等設計行銷與媒體專業人才，共創打造北投獨家「限定禮盒」與三組聯名「限定料理」，拉近產業間的距離，創造兼顧自然生態與社會永續的新型商業模式。

北投的立委吳思瑤表示，終於把台灣設計研究院的能量帶進北投了。自己念茲在茲，努力把北投的文化內涵及在地元素，結合設計力，讓傳統再創新，讓體驗再升級。

吳思瑤說，經過2年的努力，設計院結合北投博物館、溫泉業者、地方店家與在地小農，與專業設計團隊合作，共創推出4款示範型北投限定菜餚及商品。昨天在北投文物館舉辦發表會，四套酒家菜、精緻料理、午茶餐食及設計禮盒，每一項都讓人驚豔，北投味原來可以這樣創新。

台灣設計研究院自2019年發起「T22設計振興地方產業計畫」，並以陶瓷產地鶯歌作為計畫第一棒，在過去兩年疫情影響之下，仍完成了鶯歌產地振興六部曲的策略模式。

「T22北投地域活化」自2021年起積極在北投各個稻田、農園、餐飲店家、飯店業者間媒合牽線，為這個台北市裡唯一的綠地田園開闢未來更多發展與可能，即使規模不大、產量不多，再也不會是競爭時的短處，而是產地轉身、走向更精緻且符合市郊地理位置的絕對優勢。

「T22設計振興地方產業計畫」將會繼續進行，2022年夏天也將前進花蓮，振興石材產業鏈，帶領人們更加認識大理石、蛇紋石、花崗石等時間淬煉出的天然礦石，將設計思考深深烙印在土地。

▲設研院的能量結合北投的文化內涵及在地元素，推出4款示範型北投限定菜餚及商品。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲吳思瑤表示，自己念茲在茲，努力把北投的文化內涵及在地元素，結合設計力，讓傳統再創新，讓體驗再升級。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

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