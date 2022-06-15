墾丁遊客疑虐貓！「拉扯拋摔」惡行全被錄 全網火大肉搜
有網友在臉書社團「米克斯傳奇」中，轉發一則疑似虐貓的影片，畫面中可以看到，有一家人帶著4、5隻貓，停車在墾丁的風景區中，網友求助稱「發現有人在虐貓當下要怎麼辦？」，並稱這是14日上午11時14分的事，貼文一出，引發眾怒，貓奴們全湧入撻伐，恆春警方也獲報展開調查，目前已知這家人為外地遊客，並要求他們到案進行說明。
該名網友表示「現在發生的事情，我有錄下整段影片，我錄的影片就已經8分鐘，現在的氣溫是32度，這家子帶了四五隻貓，每一隻都是用扯的，這是今天6/14早上11:14的事，地點在墾丁」，畫面中可以看到，男子先是拖拉貓咪後，再抱起後又重重往地上摔，貓咪只能被他們扯來扯去，一下被拉、一下被拖，讓網友相當不忍，紛紛留言狂罵、轉貼分享，要求相關單位盡快查明兇手，把可憐的貓咪救出來。
恆春警方接獲檢舉後，已立案調查，據報該輛車是外地遊客，目前已經聯繫上林姓當事人，並要求到案說明，後續如有違法，也將依規定法辦，屏東縣政府農業處動物科則表示，依影像認定，認為林男有涉嫌違反《動物保護法》規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，可依法開罰1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。（編輯：林莞茜）