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限五天！7-11可樂、花生牛奶冰棒買1送1　全家餅乾買2送2

▲7-11本周限定優惠有可口可樂買2送2、花生牛奶冰棒買1送1，趕緊把握時間補貨。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11本周限定優惠有可口可樂買2送2、花生牛奶冰棒買1送1，趕緊把握時間補貨。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-16 00:20:58

超商本周限定優惠更新！7-11快閃促銷有讓人眼睛為之一亮的感覺，共3款商品打5折，可口可樂買2送2，花生牛奶冰棒和自白肌防曬凝露都是買1送1。其中自白肌防曬凝露在網購、賣場的行情都還要兩百多元，買一送一後單件平均165元，幾乎是即期品出清賣價。農心拉麵則有辣白菜口味促銷，不過一樣維持買2送1，相當於6.7折，平均單包特價26元。

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▲7-ELEVEN自6月17日至6月21日限時5天優惠。（圖／取自網路）
▲7-ELEVEN自6月17日至6月21日限時5天優惠。（圖／取自網路）
全家本周共有2款5折商品，生活泡沫綠茶買一送一，平均1罐13元，以及老楊方塊酥買2送2，平均單包14元，是很適合解嘴饞的隨手包零食。冰品部份則有百吉巧克力脆皮大雪糕2支特價35元，等於原價打7折。

亮點商品還有爆米花脆片，引起網友熱烈討論：「好吃」、「超好吃，推鹹甜口味」、「兩種口味都好吃」，不過是小幅7.9折優惠而已。每次出現就吸引眾人刷一排「酒好喝」的蘋果酒，這次2件75元、約是5.8折，已相當接近半價，但不少人抱怨並不好買，跑好幾間門市都撲空。

▲全家超商自6月15日至6月19日開跑會員優惠。（圖／取自網路）
▲全家超商自6月15日至6月19日開跑會員優惠。（圖／取自網路）
萊爾富本周促品也很「實用」，包括Cheers檸檬氣泡水、海洋深層水買一送一，網友大推：「氣泡水好喝」、「氣泡水檸檬口味拿來套還不錯，什麼都可以套」、「來用悠遊卡滿200送40買氣泡水」。此外，近半數商品都是祭出買二送一，等於是6.7折，什麼丸意兒特價後單包10元。喜歡三角巧克力的人別錯過第2件10元，一次買兩條49元，相當於6.3折。

▲萊爾富自6月15日至6月19日開跑會員優惠。（圖／取自網路）
▲萊爾富自6月15日至6月19日開跑會員優惠。（圖／萊爾富提供、記者整理）

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