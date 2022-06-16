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新竹輪胎行大火！老闆兒與家人爭吵縱火　祖孫3代8人死亡

▲新竹輪胎行大火！老闆兒與家人爭吵縱火，祖孫3代8人死亡。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行大火！老闆兒與家人爭吵縱火，祖孫3代8人死亡。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 01:04:102022-06-16 01:11:07

16日晚間10時許，新竹市東大路一段某輪胎行，疑似遭人為縱火，現場火勢延燒、濃煙密布，消防隊獲報後，立即派遣人車出動，據了解，當時屋內共有8人受困2樓(4大4小)，附近鄰居表示，當時疑似聽見爆炸聲響，屋內有人在大聲求救「我們在後面」，但火勢延燒劇烈，造成逃生困難。

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消防人員控制火勢並將其撲滅後，立即進入火場搜救找到8人，但均無生命跡象、明顯死亡，警方也找到疑似涉嫌縱火的嫌犯，為輪胎行老闆的小兒子，疑因與家人發生口角，才憤而縱火釀禍。

▲新竹輪胎行大火！兒與爸爭吵竟縱火釀禍，4大4小命喪火窟。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行大火！老闆兒與家人爭吵縱火，祖孫3代8人死亡。（圖／翻攝畫面）
據了解，該處為三代同堂共11人的住處，屋內受困的人分別是輪胎行老闆娘、女兒、2名媳婦以及4個小孩，大兒子則是外出不在家。火災當時，輪胎行老闆驚險逃生，其餘8人不幸受困，救出時均已無生命跡象、明顯死亡，遺體焦黑難以辨識。而經警方初步調查，輪胎行老闆的31歲小兒子，疑似涉嫌縱火，現場也找到疑似用來縱火的汽油桶，小兒子也因燒燙傷被送醫治療，目前正送醫戒護中。

據悉，小兒子疑因與家人發生口角爭執，氣憤之下縱火行兇釀成憾事，由於縱火區域位於1樓，再加上輪胎是易燃物，火勢猛烈延燒、一發不可收拾，導致2樓的4名大人、4名孩童受困來不及逃生，8人均命喪火窟。

▲新竹輪胎行大火！尋獲6遺體2人失聯。（圖／翻攝畫面） ▲新竹輪胎行大火！老闆兒與家人爭吵縱火，祖孫3代8人死亡。（圖／翻攝畫面）

新竹市長林智堅獲報後也趕抵現場，他表示「初步了解火警成因，疑為家庭爭吵所釀成的憾事，檢警皆已到現場指揮，全案朝縱火刑事案件偵辦。我已責成市政府相關局處，務必要第一時間支援家屬安置與後續的生活支持，並全力協助安排喪葬事宜。」（編輯：林盈君）


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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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