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據了解，該處為三代同堂共11人的住處，屋內受困的人分別是輪胎行老闆娘、女兒、2名媳婦以及4個小孩，大兒子則是外出不在家。火災當時，輪胎行老闆驚險逃生，其餘8人不幸受困，救出時均已無生命跡象、明顯死亡，遺體焦黑難以辨識。而經警方初步調查，輪胎行老闆的31歲小兒子，疑似涉嫌縱火，現場也找到疑似用來縱火的汽油桶，小兒子也因燒燙傷被送醫治療，目前正送醫戒護中。
據悉，小兒子疑因與家人發生口角爭執，氣憤之下縱火行兇釀成憾事，由於縱火區域位於1樓，再加上輪胎是易燃物，火勢猛烈延燒、一發不可收拾，導致2樓的4名大人、4名孩童受困來不及逃生，8人均命喪火窟。
▲新竹輪胎行大火！老闆兒與家人爭吵縱火，祖孫3代8人死亡。（圖／翻攝畫面）
新竹市長林智堅獲報後也趕抵現場，他表示「初步了解火警成因，疑為家庭爭吵所釀成的憾事，檢警皆已到現場指揮，全案朝縱火刑事案件偵辦。我已責成市政府相關局處，務必要第一時間支援家屬安置與後續的生活支持，並全力協助安排喪葬事宜。」（編輯：林盈君）
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