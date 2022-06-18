曾以槍砲彈藥改革日本！「恐攻女帝」重信房子傳奇一生

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重信房子（Fusako Shigenobu）出生於東京世田谷區，年輕時長相清純的她家境並不富裕，父親在二戰時期擔任少校，貧困的家庭背景與戰後出生的一代，讓她在明治大學就讀期間，熱衷於學生運動並選擇訴諸暴力革命來達到訴求。
年約20歲時，她不像其他畢業的大學生選擇出社會找工作或是繼續攻讀專業領域，反而前往東京大學（Tokyo university）參與抗議靜坐活動，這段期間她受到身為暗殺組織血盟團成員的父親影響，也從學運夥伴們之間接觸到極端左派運動，在她25歲時便離開日本前往黎巴嫩。
1971年2月，重信房子在黎巴嫩成立了「日本赤軍」，主要訴求為推翻天皇和日本政府，支持解放巴勒斯坦和黎巴嫩等中東國家，鼓吹用暴力實現革命，並在世界各地進行一系列挾持人質與劫機等武裝攻擊，高調挑起全球社會主義革命。當時她主辦的組織甚至在許多亞洲城市如馬尼拉、新加坡等都設有分部。
堅信「武裝鬥爭是最大的宣傳」的重信房子率領日本赤軍發起了多次恐怖攻擊與劫機活動，總共造成上百人死傷，據傳她的第一任丈夫奧平剛士更在1972年盧德國際機場掃射事件中，為了不讓當局獲得他的指紋拿著手榴彈自爆身亡，造成28人死亡、80人受傷。
隨後，重信房子便與一名中東人結婚並生下二女兒，為了紀念獻身阿拉伯解放事業的奧平剛士，二女兒被命名為重信五月（Shigenobu May/Mei，漢字名稱寫作「重信命」），正是因為襲擊事件發生於五月，而女兒日後更親自解釋「命」這個字代表的「和平含意」並非「沒有戰爭」，而是指「共生和尊重生命」，可說是從母親身上學到不少對待世界的態度。
直到2000年11月，蘇聯瓦解、阿拉伯國家也被美國勒令，不許再支持和包庇「日本赤軍」，重信房子只好秘密返回日本，不過隨即就在大阪酒店外遭到逮捕，隔年4月便發出「日本赤軍解散宣言」，直到2006年2月23日，東京地方以謀殺罪、綁架罪、策劃恐怖襲擊等罪，判處重信房子20年徒刑。
時隔20年後，重信房子終於假釋出獄，在今年5月28日上午8時她和女兒一起從東京都昭島市的「東日本成人矯正醫療中心」搭車離開，現場有少數支持者高舉「我們愛房子」的標語到場迎接，但也有抗議人士在現場聚集；重信房子獲釋後接受採訪，表示她曾在服刑這段期間動過四次癌症手術，出獄後打算專注於治療癌症；接著表示「半世紀前，因為優先考慮我們的戰鬥，例如劫持人質等，我們對素昧平生的無辜民眾造成傷害。」
日本媒體指出，重信的語氣依舊不減「女帝」的豪爽風格，她告訴自己的律師，對於20年前被捕的那一天她仍歷歷在目，儘管歲月催人老，但她仍打算專心接受治療，「在反省的同時持續抱持好奇心活下去。」
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