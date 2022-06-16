聯準會升息3碼抗通膨！1994年來最大幅度　激勵美股上揚

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聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）聲稱，本次一口氣升息75個基點並不尋常，不認為將成為常態，但也透露下個月不排除還會再升息以抑制通膨，範圍可能是調升2碼或3碼。鮑威爾並表示，聯準會的貨幣政策正在適應宏觀形勢，重申將恪守壓低通膨的承諾。
消息一出，激勵美股主要指數普遍上揚，道瓊工業指數上揚303.70點或1.00%，以30668.53點作收；標準普爾指數上漲54.51點或1.46%，收在3789.99點；科技股那斯達克指數揚升270.81點或2.50%，收11099.16點；費城半導體指數上漲47.66點或1.77%，收2737.54點。
不過，聯準會同時也下調未來數年的經濟增長預測，預計今年美國國內生產總值（GDP）將增長1.7%，2023年和2024年的增長預測分別為1.7%和1.9%，都較3月時的預測來得低。此外，聯準會也提高對未來失業率的預估，預計今年美國失業率為3.7%，2023年失業率為3.9%，2024年失業率為4.1%。
雖然經濟成長預期數字不太樂觀，但鮑爾聲稱，即使失業率上升至4.1%，仍屬歷史低位，若通膨率能回到2%，也還算是成功的結果。