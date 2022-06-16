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劇烈天氣再一天！颮線逼近午後大雨熱區曝　週五轉晴出梅

▲中央氣象局表示，今（16）日受到滯留鋒影響，環境不穩定，西半部地區整天不定時有陣雨或雷雨出現，不過大多時間降雨較短暫，主要為多雲到陰的天氣為主。（圖／資料畫面）
▲中央氣象局表示，今（16）日受到滯留鋒影響，環境不穩定，西半部地區整天不定時有陣雨或雷雨出現，不過大多時間降雨較短暫，主要為多雲到陰的天氣為主。（圖／資料畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 06:41:16

中央氣象局表示，今（16）日受到滯留鋒影響，環境不穩定，西半部地區整天不定時有陣雨或雷雨出現，不過大多時間降雨較短暫，主要為多雲到陰的天氣為主，其中中部以北沿海地區較容易下雨、降雨較持續，而南部地區雲量較多，偶爾也有零星降雨，不過仍可見陽光，感受悶熱。

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▲中央氣象局表示，今（16）日受到滯留鋒影響，環境不穩定，西半部地區整天不定時有陣雨或雷雨出現，不過大多時間降雨較短暫，主要為多雲到陰的天氣為主。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲中央氣象局表示，今（16）日受到滯留鋒影響，環境不穩定，西半部地區整天不定時有陣雨或雷雨出現，不過大多時間降雨較短暫，主要為多雲到陰的天氣為主。（圖／翻攝自中央氣象局）
午後對流發展旺盛，各地降雨更明顯些，在中部以北、宜花地區南部山區有局部大雨發生的機率，且容易伴隨雷擊及強陣風，外出請多加留意並攜帶雨具備用，隨後晚上降雨漸趨緩；氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約24至26度，而白天高溫，北部及東半部預估在29、30度左右，中南部地區則是31至33度，各地感受上仍溫暖偏熱。

週五至下週三鋒面逐漸遠離，太平洋高壓慢慢增強影響，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，各地高溫普遍升到34度左右；環境為偏南風，週五至下週一南部及東南部地區整日斷斷續續有零星陣雨或雷雨出現，不過降雨時間較短暫，仍可見陽光，其他地區為多雲到晴，午後主要在北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文表示，今晨4：30觀測資料顯示：台灣海峽有「中尺度對流系統」，其砧狀雲頂溫度≦－80.2度，伴隨「弓狀」降水回波，是為「颮線」，快速朝台灣前進，幸好已在其生命末期，持續減弱中。最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「滯留鋒」影響，各地有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。今日各地氣溫：北部23至30度，中部23至33度，南部24至34度，東部22至33度。

最新歐洲模式模擬顯示，明日至下週日(17至19日)「滯留鋒」逐日北移，天氣悶熱；「太平洋高壓」並未增強西伸，南方水氣多、西南部偶有局部短暫陣雨，大氣不穩定、午後有局部短暫陣雨或雷雨，應持續注意較大雨勢。下週一至週三(20至22日)「太平洋高壓」緩慢增強，天氣晴朗炎熱，午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率。（編輯：倪浩軒）

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