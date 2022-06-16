輪胎行Google評價5星零負評！8死悲劇網不捨：老闆人超好
昨（15）日晚間10點左右，新竹市東大路一段的正義輪胎行發生火警，釀成祖孫三代同住一家11口共8死的悲劇，起火原因疑似是屋主二兒子為了洗碗問題與母親吵架，一怒之下潑灑汽油縱火，而最小的死者才年僅一歲。消息傳出讓網友十分震驚，立即有人將店家的Google評論頁面標註「永久停業」，而正義輪胎行過去的口碑極佳，許多人都稱讚老闆人超好、價錢公道服務極佳，讓網友十分不捨。
據了解，輪胎行起火原因疑似是二兒子為洗碗問題與母親吵架，氣憤外出買回汽油後，在家潑灑縱火，由於縱火區域位於1樓，再加上輪胎是易燃物，火勢猛烈延燒、一發不可收拾，輪胎行老闆娘、女兒、2名媳婦以及4個小孩，共8人逃生不及命喪火窟。
事件發生後許多網友在輪胎行的Google評論留言致哀，而可以看見過去正義輪胎行便擁有好口碑，獲得5顆星好評，當地人均一致稱讚「特地上來推薦，老闆人正氣，有一說一，來這裡不會被盤」、「師傅到府維修的效率超棒的！而且價格公道」、「老闆熱心親切，大推」、「老闆人超好，價錢公道服務極佳！不強迫推銷更換輪胎」。相較於消費者的高度肯定，輪胎行老闆的兒子竟疑似因不想洗碗就縱火燒死全家8口，實在讓人不勝唏噓。
另外也有許多網友對縱火孽子感到憤怒，「真的很可惡，到底對家人有什麼深仇大恨」、「老闆夫婦辛苦創業養兒育女，為人子女有話好說冷靜一點、一時衝動何苦呢」、「這個如果再不判死刑，判有教化可緩刑，那真的會引起共憤了」、「不能原諒」。（編輯：倪浩軒）