NBA／冒充練球遭終身禁賽 假K湯：理解決定並不感到難過
一名叫Dawson Gurley的網紅，因神似金州勇士球星Klay Thompson而爆紅。在總冠軍賽第5戰，他冒充後者進場練球，被抓到後遭到主場球館的終身禁賽。今(16)日他本人也再次對此事作出聲明，直言自己理解官方的決定。
Gurley的推特帳號為「@BigDawsTv」，因為樣貌和Thompson神似，多次在YouTube發表模仿Thompson的影片，大受歡迎。而在G5比賽當晚，他居然冒充本尊進入到球館，一路通過場中的保安檢查直達球場，並練球長達10分鐘。
事後，大通中心保安主管將其終身禁賽，對此Gurley當下抱怨道：「被禁的原因是我輕鬆通過了5層安檢，然後在場上投了10分鐘的球——我還花了1萬美元買票，這1萬元也不退還給我——為什麼我應該被禁？就因為場館內保安的無能？」
另外他還透露自己當時通過金屬探測器的檢測，然後還和現場保安攀談，但也都沒被發現。雖然最終被抓到，但他還是相當滿足，畢竟自己體驗了當NBA球星10分鐘的感覺。
事件過後，許多新聞媒體想採訪Gurley，但他不想受訪。「我不想把這事情鬧得更大，大通中心有將我禁賽的權利，我也完全理解。我並不感到難過，昨天的經歷讓我很開心」