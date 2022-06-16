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輪胎行逆子縱火釀8死！竹市府將開記者會說明　嫌2罪送辦

▲新竹輪胎行大火！孽子疑似因洗碗問題與母親爭吵，竟憤而縱火導致全家8人死亡的慘劇。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行大火！孽子疑似因洗碗問題與母親爭吵，竟憤而縱火導致全家8人死亡的慘劇。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 08:19:562022-06-16 08:23:11

昨（15）日晚間10點左右，新竹市東大路一段的正義輪胎行發生火警，釀成祖孫三代同住一家11口8死的悲劇，起火原因疑似是屋主二兒子為了洗碗問題與母親吵架，一怒之下潑灑汽油縱火，而死者最小才年僅一歲。新竹市長林智堅昨晚第一時間便趕到現場處理，而預計在待會9點鐘時新竹市政府將召開記者會說明。

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▲新竹輪胎行大火！兒與爸爭吵竟縱火釀禍，4大4小命喪火窟。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行大火！兒與家人爭吵竟縱火釀禍，4大4小命喪火窟。（圖／翻攝畫面）
據了解，輪胎行起火原因疑似是二兒子為洗碗問題與母親吵架，氣憤外出買回汽油後，在家潑灑縱火，由於縱火區域位於1樓，再加上輪胎是易燃物，火勢猛烈延燒、一發不可收拾，輪胎行老闆娘、女兒、2名媳婦以及4個小孩，共8人逃生不及命喪火窟。

據了解，縱火的31歲陳男案發後自己也有燒傷，並未逃逸而是留在現場觀看，遭到壓制在地，警方隨後將其戒護送醫，目前將依縱火罪及過失致死罪偵辦中。而陳男一怒縱火，連自己妻兒也命葬火場，讓外界感到十分不可思議。

林智堅昨晚第一時間也在臉書發文說明案情，表示「今天深夜發生了一起讓人痛心的火災。夜間10點，東大路一段與中央路口發生二級火警，我們立即出動25輛救災、救護車輛，並派遣超過160位消防、警察、義消同仁展開搶救行動。初步了解火警成因，疑為家庭爭吵所釀成的憾事，檢警皆已到現場指揮，全案朝縱火刑事案件偵辦。我已責成市政府相關局處，務必要第一時間支援家屬安置與後續的生活支持，並全力協助安排喪葬事宜」。（編輯：倪浩軒）


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