天氣熱沒胃口？網激推「這款」越式料理：拯救了夏天

有時天氣熱沒食欲，尤其看著熱食更是沒胃口，因此酸酸辣辣、口感清爽的泰式料理、越南料理，成為夏季熱門菜系之一。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內，關於「越式料理」話題的網路聲量表現，分析最受網友熱議的六大類越式料理有哪些。
觀察網路上熱門的越南料理排行，「越式春捲」討論度最高，成功登上第一名寶座。日前有網友發文分享，悶熱的天氣讓他想起好吃的越式春捲，Q彈餅皮結合魚露、檸檬草提味，清爽不油膩的口感，讓炎熱的夏天沒那麼難熬，引來許多網友回應：「那個皮的質感還蠻特別的」、「清爽好入口」，獨門的魚露醬汁成為畫龍點睛的精髓。
位居第二名的則是「越式法國麵包」，皮脆內軟受到青睞，有民眾發現：「台灣的越南法國麵包店也太多了吧」，表示家門外巷口的店家，每到正餐時段總是大排長龍，許多網友紛紛表示認同：「我家巷口那間生意也很好」、「台灣那麼熱，越南的調味很適合我們」、「菜多麵包酥，好吃啊」等。
至於第三名則是「牛肉河粉」，有著越南國民美食的稱號，也是深受台灣民眾喜愛的料理；「海鮮河粉」也擁有一票鐵粉，湯頭搭配豆芽菜、檸檬、香菜、九層塔等蔬果，相當對味。「越式蝦餅」則是以金黃酥脆的外皮，油炸後的香氣，配上清爽的越式醬汁，成為眾多網友的心中之選。另外，「鴨仔蛋」則是越南的特色街頭小吃，同樣受到網友討論。