COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

BA.4、BA.5叩關！醫：最終都會感冒化　3+4免變嚴

▲台灣已在境外移入個案中檢出Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，醫師相信無論病毒如何改變，「最終還是會感冒化」。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣已在境外移入個案中檢出Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，醫師相信無論病毒如何改變，「最終還是會感冒化」。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-06-16 09:25:58

台灣已在境外移入個案中檢出Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，感染科權威醫師李秉穎今（16）日說明，現在並無證據BA.4、BA.5會變成立即威脅，致病率跟傳播力如何仍然要持續觀察，但他相信無論病毒如何改變，「最終還是會感冒化」。

李秉穎說明，新冠肺炎病毒不停突變，BA.4、BA.5都屬於Omicron亞型變異株，並沒有新的編號，表示這只是小突變，並非新的變異病毒，而目前BA.4、BA.5出現還不久，有些猜測不一定成立，例如更容易傳染或是重症狀況都還沒有看到數據支持，BA.4、BA.5最早是在南非發現，可是南非疫情也沒有大幅上升，經歷5波感染現在持平，英國稱BA.4、BA.5個案增加，疫情曲線也還在平穩狀態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「變異病毒出現後當然他的傳播速度會變快，因為它有的時候會讓我們疫苗的免疫力比較沒有效果，但是通常它致病能力或重症比例不一定增加」，李秉穎解釋，因為人體免疫系統還是有交叉保護力，還是要持續觀察BA.4、BA.5，現在並無證據會變成立即威脅。

李秉穎指出，BA.4、BA.5等Omicron病毒已經來了，未來也一定會有其他變異株來，冠狀病毒會不停突變，現4種人類冠狀病毒，也會不停突變，根據研究，人類每3年至4年就會感染其中一種，「冠狀病毒天性就是不停突變」，但不代表會變嚴重，未來也會不停出現變異株，但「最終還是會感冒化」。至於有醫師推測感冒化要30年，李則認為，這只是一個推測，大概不會這麼久。

邊境檢疫「3+4」已上路，被問及是否要再加嚴，李秉穎直言「當然不要」，除非發現新冠肺炎變成嚴重病毒，容易引起重症或是重複感染機率高，只是這機率太小，因為人類免疫系統會調適變化，雖然病毒變異，人類抗體中和力會下降，病毒不停突變外表，可內在卻不會改變，因此B細胞無法辨識病毒外表而容易被感染，但T細胞仍可辨識病毒內在的胺基酸序列，不會導致重症跟死亡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

漁船涉謊報？漁業署再爆11家石斑魚場有疑慮　

BA.4、BA.5遲早進社區！醫估：總染疫人數可能破500萬

BA.4、BA.5叩關邊境！黃立民：先別嚇自己　要觀察3指標

中國禁石斑魚還「已讀不回」　農委會：SPS壓力越來越大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀