BA.4、BA.5叩關！醫：最終都會感冒化　3+4免變嚴

李秉穎說明，新冠肺炎病毒不停突變，BA.4、BA.5都屬於Omicron亞型變異株，並沒有新的編號，表示這只是小突變，並非新的變異病毒，而目前BA.4、BA.5出現還不久，有些猜測不一定成立，例如更容易傳染或是重症狀況都還沒有看到數據支持，BA.4、BA.5最早是在南非發現，可是南非疫情也沒有大幅上升，經歷5波感染現在持平，英國稱BA.4、BA.5個案增加，疫情曲線也還在平穩狀態。
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李秉穎指出，BA.4、BA.5等Omicron病毒已經來了，未來也一定會有其他變異株來，冠狀病毒會不停突變，現4種人類冠狀病毒，也會不停突變，根據研究，人類每3年至4年就會感染其中一種，「冠狀病毒天性就是不停突變」，但不代表會變嚴重，未來也會不停出現變異株，但「最終還是會感冒化」。至於有醫師推測感冒化要30年，李則認為，這只是一個推測，大概不會這麼久。
邊境檢疫「3+4」已上路，被問及是否要再加嚴，李秉穎直言「當然不要」，除非發現新冠肺炎變成嚴重病毒，容易引起重症或是重複感染機率高，只是這機率太小，因為人類免疫系統會調適變化，雖然病毒變異，人類抗體中和力會下降，病毒不停突變外表，可內在卻不會改變，因此B細胞無法辨識病毒外表而容易被感染，但T細胞仍可辨識病毒內在的胺基酸序列，不會導致重症跟死亡。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。