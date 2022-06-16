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Fed升息3碼！台股早盤漲逾200點　台積電秒填息

▲Fed升息3碼，台北股市今（16）日也跟著勁揚，早盤一度漲超過200點，來到16209點。權值股台積電秒填息，早盤漲9元，來到515元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲Fed升息3碼，台北股市今（16）日也跟著勁揚，早盤一度漲超過200點，來到16209點。權值股台積電秒填息，早盤漲9元，來到515元。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-06-16 09:25:02

美國聯準會昨（15）日一口氣升息3碼，為1994年以來首見最激進的升息幅度，符合市場預期，美股四大指數走揚。而台北股市今（16）日也跟著勁揚，早盤一度漲超過200點，來到16209點。權值股台積電秒填息，早盤漲9元，來到515元，聯發科漲逾2%、鴻海漲1.3%，其他重要電子股如日月光、大立光、南亞科、和碩都漲1%以上。而今日盤面焦點為IC設計、網通、電動車零組件、矽晶圓都紅通通。

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美股道瓊指數15日上漲303.7點，或1%，收30,668.53點；那斯達克指數上漲270.81點，或2.5%，收11099.16點；標普500指數上漲54.51點，或1.46%，收3789.99點；費城半導體指數上漲47.7點，或1.77%，收2737.5點。

台積電早盤漲9元，來到515元。聯電漲近2%，來到50.6元。聯發科漲逾2%，來到903元。鴻海漲1.3%，來到113元。其他，南亞科、和碩、大立光、旺宏、世界先進、英業達漲1%以上，日月光強勢漲2.5%，來到102.5元。

而美國升息3碼，也帶動金融股走高，中信金、玉山金漲2%，合庫金、兆豐金、富邦金、台新金、永豐金漲逾1%。而今日盤面焦點為IC設計、網通、電動車零組件、矽晶圓都表現搶眼，像是力旺、信驊漲5%；兆勁、鼎天漲5%；新盛力漲逾9%，同致、德微、富鼎漲3%；矽晶圓昇陽半導體、中砂、台勝科、嘉晶、環球晶漲2到4%。

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