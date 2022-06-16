NBA／獨行俠5換1交易補強內線 得到火箭先發中鋒Wood
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，休斯頓火箭隊和達拉斯獨行俠完成交易，先發等級的中鋒Christian Wood將被送往獨行俠，火箭則得到了4名球員和1個首輪選秀權。
在James Harden離隊之後，火箭一直處於重建狀態，也願意為了選秀權，接下別隊不要的合約。本次交易他們送走了本季薪資1735萬美元的Wood，得到Boban Marjanovic、Sterling Brown、Trey Burke、Marquese Chriss和今年首輪26號選秀權。
獨行俠今年闖進到西區決賽，證明能圍繞Luka Doncic為核心取得成功，休賽季最重要的事就是補強陣容。此前曾有消息傳出他們對爵士明星中鋒Rudy Gobert有意，不過如今卻是選擇和火箭做交易。
Wood本季場均可得到17.9分10.1籃板，投籃命中率為50.1%，三分球命中率39%、且場均能命中1.9記，打法上來看是非常適合獨行俠的球員。
在西區決賽獨行俠和勇士交手時，最大的弱勢就在於內線，Wood的到來能提供給球隊高度以及另一個穩定的終結點。