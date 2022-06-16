Apple夏令營實體課回歸！6/20開辦 全部免費還借你iPad
暑假要來了！如果孩子沒有參加安親班，可以準備報名「Apple 夏令營」。免費的Apple 夏令營將於6/20~8/31舉辦，為實體課程，需前往Apple直營門市上課，更佛的是全部免費還借你iPad，同時提供《Camp Field Guide》分享20項可用 iPad 完成創意技巧，讓孩子自己在家也能上課。
「Apple 夏令營」是專為兒童和家庭舉辦的熱門免費課程，將於6/20 ~8/31舉辦，每週在全球各地的 Apple Store 零售店舉行，台灣今年也有提供相關課程。今年 Apple 夏令營回歸實體，為家庭提供全新的兩小時課程，讓參與者有機會自行創作關於保護和致敬地球的電子漫畫書。有興趣的民眾可至蘋果官網報名 ，地點有台北101或是台北信義A13，但目前還沒有上線，需等官方開放報名。
Apple 零售暨人力資深副總裁 Deirdre O'Brien 表示：「我們十分期待看到學員和家人在 Apple 夏令營期間，透過我們團員的教學和彼此學習間，點燃想像力的火花。過去 20 年間，這個特別課程在我們世界各地的零售店提供相互交流和學習的空間；我們很高興能再次舉辦此類體驗。」
今年，Apple Creative Pros 將帶領一項新的夏令營活動：《Art Lab: Comic Book Adventure with Your Family》。學員和家人會先構思一個關於保護地球的故事，然後帶著 iPad 外出，在周遭環境中尋找靈感。參與者將使用 iPad Pro 拍照，並利用 Apple Pencil 加入繪圖、對話框和貼圖，設計自己的英雄故事。
Apple 夏令營課程專為 8 至 12 歲的孩子與家長或監護人一同參與設計。課程將於零售店內和戶外舉行，學員可以使用課程中提供的裝置參與。除了店內課程外，Apple 夏令營也提供全新可下載的《Camp Field Guide》，將提供20 項可用 iPad 完成的居家創意活動，旨在向全球各地的兒童及其家人傳授創意技巧、啟發創意靈感。