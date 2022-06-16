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新竹輪胎行逆子縱火！火勢劇烈樓板燒穿　8焦黑遺體墜1樓

▲新竹輪胎行逆子縱火！火勢劇烈樓板燒穿，8焦黑遺體墜1樓。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火！火勢劇烈樓板燒穿，8焦黑遺體墜1樓。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 10:01:492022-06-16 10:47:49

15日晚間10時許，新竹市東大路一段一間輪胎行，因人為縱火發生火警，火勢延燒劇烈，慘釀祖孫三代同堂8人死亡，包括4名大人、4名孩童，年紀最小的僅1歲多。由於起火點位於鐵皮屋1樓，加上輪胎又是易燃物，導致火勢一發不可收拾，8人受困2樓逃生困難，最終命喪火窟，目前已確認8名死者，分別是屋主的妻子、女兒、2名媳婦、4名幼童，但因遺體焦黑難以辨識，後續檢警將採集DNA檢體。

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▲新竹輪胎行大火！兒與爸爭吵竟縱火釀禍，4大4小命喪火窟。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火！火勢劇烈樓板燒穿，8焦黑遺體墜1樓。（圖／翻攝畫面）
據警方調查，輪胎行為2層樓鐵皮屋建築，1樓為汽修廠區，2樓為祖孫三代11人的居所，15日晚間，屋主31歲的小兒子陳男，與父親、家人因洗碗問題發生爭執，陳男一怒之下外出購買汽油，並縱火慘釀8人死亡，其中包括陳男的妻子與3名孩子。

事發當晚，陳姓老闆將機車牽進店內門口處停放，小兒子陳男朝著機車潑灑汽油縱火，陳姓老闆驚險逃生，但2樓的8人受困難以逃生，附近鄰居指出，火災當下有聽見爆炸聲，還聽見屋內有人大聲呼救。警消在火勢撲滅後，於輪胎行1樓、靠近門口的右側發現8具遺體，因1、2樓地板被大火燒穿，8名罹難者就掉落至1樓地面。今(16日)上午，檢警將會同法醫相驗。

對此，新竹市府表示，社會處社工已於第一時間關懷家屬，並協助緊急安置，將全力協助喪葬事宜，並提供死亡救助每人20萬元；後續也將協助家屬，穩定身心狀態及後續生活，並且依需求提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助的申請，陪伴家屬度過難關。

死傷名單：

陳姓屋主（逃生）

屋主林姓妻子（56歲、死亡）

屋主女兒（28歲、死亡）

屋主大媳婦（28歲、死亡）、女兒（1歲、死亡）

屋主二媳婦（34歲、死亡）、兒女（7、6、3歲、死亡）

陳姓嫌犯（二級燒燙傷，送醫插管治療）（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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