美升息3碼、美元指數先升後跌 台幣早盤升1角見29.64元
美國聯準會（Fed）如市場預期擴大升息，一次升息3碼，美元指數一度再創20年新高，但隨後面臨獲利回吐壓力而回落，亞洲主要貨幣兌美元走揚，新台幣兌美元今（16）日早盤也止貶回升，並一度來到29.64元、升值1角，隨後升幅收斂，目前拉回至29.72元震盪。
美國聯準會一口氣升息3碼，為1994年以來首見最激進的升息幅度，符合市場預期，美股4大指數走揚。台股今日早盤也也跟著勁揚，一度漲超過200點，來到16209點，目前仍漲140餘點。
國際匯市部分，在美國升息3碼後，美元指數一度再飆20年新高，但隨後面臨獲利回吐壓力又回落至104.9附近，亞洲主要貨幣兌美元今日早盤多呈現升值走勢，其中韓元大升目前來到1282.55兌1美元，日圓兌美元也回到134.39附近，而人民幣中間價同樣升值來到6.7099兌1美元。
至於新台幣兌美元今日早盤也以29.70元、升值4分開出，在亞幣兌美元升值及台股走揚下，新台幣匯價也進一步升至29.64元、升值1角。不過，由於下午台灣央行也將召開今年第2季理監事會議，是否跟進美國升息受關注，市場也轉趨觀望，隨後新台幣升幅收斂，目前拉回至29.72元震盪。