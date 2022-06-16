輪胎行縱火8死！火場示意圖曝光　警方：無相關家暴紀錄

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消防局指出，了解火警成因，疑似為家庭爭吵釀成縱火憾事，新竹地檢署檢察長也第一時間到現場指揮，將朝縱火刑事案件偵辦。社會處也已著手提供家屬後續的生活支持。
消防局第一分隊大隊長張智智說明，現場燃燒面積一百平方公尺，初步判斷起火點應為一樓門口機車停車處，陳姓犯嫌目前戒護中、有燒灼傷、意識清楚，昨已送醫。
蘇偉荃分局長表示，有關本轄東大路輪胎行昨夜發生疑似人為縱火案，造成8死1傷，經初步了解，陳姓犯嫌為80年次男性，疑似和家人發生口角後，先出外購置汽油，再回到現場潑灑汽油縱火所造成，警方第一時間獲報到場後，即將嫌疑人依現行犯當場逮捕，目前戒護就醫治療中，初步了解無相關家暴紀錄。
蘇偉荃分局長表示，現場經警消連夜搶救，尋獲8具遺體，經檢察官、法醫及鑑識人員連夜相驗，目前身分皆已確認，分別是嫌犯的母親、妹妹、老婆及3個小孩，兄嫂及1個孩子。至於案件詳細原因，本分局已報請檢察官指揮偵辦，持續釐清中。
市府表示，社會處社工已於第一時間關懷家屬並協助緊急安置，將全力協助喪葬事宜，並提供死亡救助每人20萬元；後續也將協助家屬穩定身心狀態及後續生活，並且依需求提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助的申請，陪伴家屬度過難關。（編輯：倪浩軒）