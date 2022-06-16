NBA／G6 Curry要降臨了？本人回應：不和K湯搶綽號

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在過去的季後賽中，Thompson屢屢在艱難的系列賽第6戰中爆發，包括2016年對雷霆，2018年對火箭，2019年對暴龍，以及今年對灰熊都打出驚人的表現，「G6 Klay」已經成為NBA季後賽史上的一頁傳奇。
對此，Thompson也表示自己當然想打出很棒的表現，並幫助球隊贏下比賽。不過他也強調，不管最終是球隊內的誰跳了出來都沒關係，因為他們的目標就是贏下比賽。
今年勇士隊內有許多球員都是首次爭冠，包括Andrew Wiggins以及Jordan Poole等主力輪換，Curry也給予這些球員建議，要他們專注其中，「因為這可能是你這輩子打過最困難的比賽」。
「我心理素質強大，所以我了解一切事情。我將對抗壓力視為一種娛樂，並且會好好享受」Curry說道，「當你在這片舞台上待的時間越多，你就越能意識到焦點都在你身上，以及那對雙方球迷、城市意味著什麼。所以，你不能因為任何事情感到驚訝。」
作為球隊防守關鍵人物的Gary Payton II受訪時也強調在G6全隊一定要在48內都保持強硬、意志和決心。「就像我們最近兩場比賽所做到的那樣，要在48分鐘裡都保持專注。我認為如果我們可以做到這點，那我們就能開心地離開波士頓。」