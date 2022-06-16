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好市多「神醬油」降價24元！網友讚小確幸：1瓶3用百搭　

▲通膨小確幸！好市多神醬油「YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油」變便宜了，有網友發現賣場售價比去年便宜24元，《NOWnews今日新聞》記者求證業者，官方證實「因日圓貶值所以調降價格。」（圖／翻攝自好市多官網）
▲通膨小確幸！好市多神醬油「YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油」變便宜了，有網友發現賣場售價比去年便宜24元，《NOWnews今日新聞》記者求證業者，官方證實「因日圓貶值所以調降價格。」（圖／翻攝自好市多官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-16 12:48:27

好市多必買排行榜常勝軍的「YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油」，煎煮炒拌百搭好用到常常一瓶難求，只要看到有貨就先囤起來準沒錯。近期被網友發現不只悄悄補貨，而且價格還一路調降，對比去年便宜24元！通膨時代竟然能有「降價」小確幸，讓網友淚喊「日圓貶值有反應在物價上」。《NOWnews今日新聞》記者求證業者，官方證實：「因日圓貶值所以調降價格。」

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YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油一直是粉絲口耳相傳的不藏私神物，受不少婆婆媽媽認證是自家廚房的必備調味料，眾人大推簡單就能自製壽喜燒湯底超讚，炒烏龍麵必加、還不用再搭配其他醬料，或直接拿來沾生魚片或豆腐等涼拌小菜都好吃。

▲Yamaki 日本進口鰹魚淡醬油 1.8公升。（圖／翻攝自好市多官網）
▲Yamaki 日本進口鰹魚淡醬油 1.8公升。（圖／翻攝自好市多官網）
關於神醬油的食譜密技分享不完，只要對2倍水，就是喬麥麵的醬料；對3倍水，湯麵湯底一秒上手；對4倍水，還原道地關東煮湯汁。還有網友開玩笑表示，「因為疫情都避免去costco，但這醬油吃完了一定會去買」、「根本超百搭」，直說「用過後我家就不再買台灣醬油了」。

YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油不意外常常缺貨，近期被死忠鐵粉發現實體賣場悄悄補貨上架，而且價格竟然從去年7月189元、上週169元，一路調降到現在只要165元。《NOWnews今日新聞》記者求證業者，官方證實「因日圓貶值所以調降價格。」讓網友淚喊「日幣狂跌的小確幸」、「日圓貶值有反應在物價上」。

不過也有網友提到，購入後發現這款醬油很容易發霉，其他熱心的粉絲便建議可以放冰箱保存，還有細心的鐵粉建議「開瓶後用玻璃瓶分裝再放冰箱」，大方分享私房保存秘訣，讓他使用至今沒遇過發霉問題。

▲YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油在官網上好評不少。（圖／翻攝自好市多官網）
▲YAMAKI日本進口鰹魚淡醬油在官網上好評不少。（圖／翻攝自好市多官網）
▲不死鹹又百搭料理，是被封為神醬油的關鍵。（圖／翻攝自好市多官網）
▲不死鹹又百搭料理，是被封為神醬油的關鍵。（圖／翻攝自好市多官網）

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