輪胎行逆子縱火釀8死！全台近5年「縱火犯」僅1人被判死

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2016年小年夜當天，翁男用寶特瓶、牛奶罐等分裝了20公升汽油，並在隔天凌晨，趁著眾人圍爐時，點火欲殺害全家，造成父母、看戶、姪媳及2名親姪身亡，2019年伏法前夕，還留下遺言表示「人可以輪迴幾十次，我就追殺你們幾十次。」家屬事後拒絕領回遺體，翁仁賢大哥也稱「已不把他當家人看了。」
時間快轉到2019年5月15日晚上，台南永康一名醫學系畢業的劉姓女子（27歲），因細故與母親發生爭執，隔天凌晨，她趁著夜深人靜，開車前往加油站購買大量汽油，並返家點火，造成父親逃生不及命喪火窟，劉母與弟弟都遭烈火灼傷，案經審理，台南高分院認為劉女犯案時，疑處精神疾病急性發作期，加上家人為她求情，判處劉女十年徒刑、服刑前要先監護兩年。
▲縱火燒死7人，曾文彥上訴二審後，台南高分院撤銷原判決，改處無期徒刑。（圖／記者陳聖璋翻攝）
家境優渥的曾文彥（24歲），父親是退休醫生，母親曾是老師，但他從小卻經常對父親對租，有反社會人格，由於家人無理管教，便將他送到玉井真理佛堂，試圖教化，無奈曾男仍常常失控，甚至揚言要燒掉佛堂，無奈之下負責人只得將他請出。
2019年年底，曾男向負責人表示，想回到佛堂居住，但仍被婉拒，因此曾男心生怨懟，在同年12月14日縱火報復，造成7死2傷慘劇，雖然一審認為曾男毫無悔意，犯後還大言不慚說出「有死人就好，一個、二個都沒差，我就是要鬧到全台灣知道！」等語，且未來恐有再犯可能，因此判處死刑，但上訴二審後，台南高分院撤銷原判決，改處無期徒刑。
雖然台灣仍保有死刑，但過去5年僅有3起執行，分別是北捷隨機殺人的犯人鄭捷、殺害妻女的李宏基，與除夕夜縱火弒親案的翁仁賢，引發不少民眾質疑，對於昨天深夜所發生的縱火悲劇，更有網友留言諷刺「只要假裝可教化，就不會判死，然後就沒有然後了...」。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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