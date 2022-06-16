私校為停損循「私校法」退場！教團憂：教師權益沒保障

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他說，因此，目前私校若非「專案輔導」學校，恐將提早停損改走「私校法」路線退場，就不必適用「私校退場條例」，意圖規避被快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等損失，還可保有3年轉型期。
為保障教職員工權益，全教產認為「私校法」應比照「私校退場條例」的精神，明定教職員工的資遣費、資遣慰助金、離職慰助金、退休慰助金等，且其支付條件應優於「私校退場條例」，避免私校故意提前退場，大量教師面臨中年失業，而「私校退場條例」原本設計對教職員工該有的保障又全部落空，這些受僱者將成為最大輸家。
「私校退場條例」規定專輔學校應依下列規定發給教職員工慰助金。
一、資遣慰助金：資遣專任教師及不適用勞工退休金條例的專任職員工時，應按其服務於該校之中華民國99年1月1日以後工作年資發給資遣慰助金，每滿1年發給1/2個月之最後在職薪給或薪資，未滿1年者，以比例計給。
二、退休慰助金：學校應擬具專任教職員工退休慰助金相關規定，經董事會議通過後實施。
三、離職慰助金：學校應擬具專任教職員工於前2款以外情形離職之離職慰助金相關規定，經董事會議通過後實施。
前項慰助金為學校法人主管機關重新組織董事會後，由退場基金墊付者，每人最高以墊付6個月最後在職薪給或薪資為限。經資遣或離職的教職員工，仍有意願繼續工作者，得運用學校主管機關建立的轉職媒合機制；其他學校以專任方式聘任該教職員工者，學校主管機關得酌予補助。