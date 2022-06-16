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私校為停損循「私校法」退場！教團憂：教師權益沒保障

▲台灣首府大學遭列為專案輔導學校，將循「私校退場條例」退場。（圖／翻攝自台灣首府大學臉書）
▲台灣首府大學遭列為專案輔導學校，將循「私校退場條例」退場。（圖／翻攝自台灣首府大學臉書）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-16 10:57:44

剛三讀通過的「私校退場條例」規定專案輔導學校停辦後2個月須解散、財產改歸縣市政府、或捐贈予退場基金、中央機關或公立學校。全教產今（16）日指出，接獲基層教師反映，私校為避免被快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等，恐將為停損而提前自我了斷，改走「私校法」退場路線，不循「私校退場條例」路線。

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全教產理事長林碩杰指出，以往私校依「私校法」遭列專輔後，若2年未改善，教育部可下令停招或停辦，停辦再過3年才可解散，也就是說學校有3年轉型期，且財產不會充公。但現在若被列專案輔導學校，就須依「私校退場條例」退場，恐面臨快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等。

他說，因此，目前私校若非「專案輔導」學校，恐將提早停損改走「私校法」路線退場，就不必適用「私校退場條例」，意圖規避被快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等損失，還可保有3年轉型期。

為保障教職員工權益，全教產認為「私校法」應比照「私校退場條例」的精神，明定教職員工的資遣費、資遣慰助金、離職慰助金、退休慰助金等，且其支付條件應優於「私校退場條例」，避免私校故意提前退場，大量教師面臨中年失業，而「私校退場條例」原本設計對教職員工該有的保障又全部落空，這些受僱者將成為最大輸家。

「私校退場條例」規定專輔學校應依下列規定發給教職員工慰助金。

一、資遣慰助金：資遣專任教師及不適用勞工退休金條例的專任職員工時，應按其服務於該校之中華民國99年1月1日以後工作年資發給資遣慰助金，每滿1年發給1/2個月之最後在職薪給或薪資，未滿1年者，以比例計給。

二、退休慰助金：學校應擬具專任教職員工退休慰助金相關規定，經董事會議通過後實施。

三、離職慰助金：學校應擬具專任教職員工於前2款以外情形離職之離職慰助金相關規定，經董事會議通過後實施。

前項慰助金為學校法人主管機關重新組織董事會後，由退場基金墊付者，每人最高以墊付6個月最後在職薪給或薪資為限。經資遣或離職的教職員工，仍有意願繼續工作者，得運用學校主管機關建立的轉職媒合機制；其他學校以專任方式聘任該教職員工者，學校主管機關得酌予補助。

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