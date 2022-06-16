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太平洋兩棲領導人會議　美日展示國防裝備

▲由美國、日本合辦探討印度太平洋地區安全保障的太平洋兩棲領導人研討會（PALS）14日起在東京舉行。圖為美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀先前會晤資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲由美國、日本合辦探討印度太平洋地區安全保障的太平洋兩棲領導人研討會（PALS）14日起在東京舉行。圖為美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀先前會晤資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-16 10:36:07

（中央社記者楊明珠橫須賀16日專電）由美國、日本合辦探討印度太平洋地區安全保障的太平洋兩棲領導人研討會（PALS）14日起在東京舉行，今天的研修活動安排在日本的基地、駐囤地觀摩國防裝備靜態及動態的展示。

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本屆PALS 日方主辦人為陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀；美方則是太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）中將。有來自18國將近70人參加，台灣接受美方邀請以觀察員身分與會，包括海軍151艦隊艦隊長張世行少將、陸戰隊指揮部副參謀長吳志孝上校、海軍中校、陸戰隊少校等4人參與。

今天的部隊研修活動上午到位於神奈川縣的日本海上自衛隊橫須賀基地，參觀水機團裝備品展示（陸上自衛隊）及運輸艦「大隅」號，艦內有AAV7兩棲突擊車等的展示。

下午預定到位於千葉縣的木更津駐囤地，參觀美日裝備品的靜態展示，以及動態展示，包括日本陸上自衛隊的V-22魚鷹式傾斜旋翼機（V-22 Osprey）、地對艦12式「陸基反艦飛彈」（12SSM） 、美國陸戰隊的海馬士多管火箭系統（HIMARS）、美軍的運輸直升機CH-53對日本陸上自衛隊的V-22魚鷹機進行空中加油。

在木更津駐囤地的靜態展示除了日本的V-22魚鷹機，也有美軍的MV-22魚鷹機、12SSM、HIMARS等。

本屆PALS將於傍晚在木更津駐囤地舉行閉幕式，下午5時（台灣時間下午4時）由吉田、魯德召開聯合記者會。（編輯：韋樞/高照芬）1110616

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