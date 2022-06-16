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台灣追逐永續目標　資策會建議：須導入數位的力量

▲資策會資深產業分析師蔡珮漪表示，「人」才是永續發展的核心，為了譜出理想的永續交響樂，蔡珮漪建議，台灣須導入數位的力量。（圖／取自Pixabay）
▲資策會資深產業分析師蔡珮漪表示，「人」才是永續發展的核心，為了譜出理想的永續交響樂，蔡珮漪建議，台灣須導入數位的力量。（圖／取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-16 10:51:35

資策會產業情報研究所（MIC）於6月15日至6月27日舉行「35th MIC FORUM Spring韌力」線上研討會。面對2050淨零排放目標，資策會資深產業分析師蔡珮漪表示，「人」才是永續發展的核心，為了譜出理想的永續交響樂，蔡珮漪建議，台灣須導入數位的力量，並將其遍布到社會教育、科技創新、商模再造、地方文化、循環生態等。

近年來國際間新興的對話機制，共通語言就是2050年全球淨零、2030年永續發展目標，這也是地球公民的任務。蔡珮漪指出，從國際統計資料概觀，截至今年4月，2050全球淨零目標的覆蓋率，包含全球淨零碳排、全球GDP、全球人口，都已經達到85%的覆蓋率，「覆蓋率就是大家都舉手承諾自己會達到這個目標。」據統計，淨零碳排已訂有法律或政策的國家有47國，其中有14個國家已有立法，包含歐盟；33個國家，已有政策、文件，包含台灣。

麥肯錫的報告指出，低排放資產的年度資本支出會在10年的時間成長33%，也就是從2020年的43%，增加到2030年的76%，其中支出項目包括拖碳設備、電動車及充電基礎設施、低碳建築、再生能源、新興氫能市場等，以及支持這些機會的新商品和服務，如AI、智慧製造、物聯網等跨域科技的導入與加乘應用，也就是科技創新的動能。藉由科技創新、潔淨能源、綠色經濟等3大動能，來驅動全球生態系的良性循環與永續發展。

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蔡珮漪說明，在台灣公布的2050淨零排放路徑以及行政院通過的氣候變遷因應草案中，以2022年為起點窺視未來，2030年台灣須達成15%的綠電製造，2040年台灣須有100%的電動汽機車，2050台灣須達60%以上的再生能源發電占比、100%智慧電網佈局，以及100%新建築近零碳。

她認為，在上述過程中，數位化不僅是可持續挑戰的工具，還是具顛覆性的根本驅動力，而數位時代下的3種可能性動態，能夠驅動全球社會和經濟轉型至100%的永續，分別是第一動態的可持續發展數位化、第二動態的永續數位化社會、第三動態得智慧人未來。

在淨零碳排的過渡期，聯合國在2015年通過的SDGs共17項目標，其宗旨是將世界帶入幾個改變生活的「零」，例如零貧窮、零飢餓、零污染、零歧視等。蔡珮漪表示，社會需求的戰略，需要齊頭式的並進，個別領域的發展也會影響其他領域的進步，要實現目標需要每個人的創造力，以及專業的知識、技術和財政資源，因此「人」才是永續發展的核心。

為了譜出理想的永續交響樂，蔡珮漪建議，台灣須導入數位的力量，並將其遍布到社會教育、科技創新、商模再造、地方文化、循環生態等。她說，現在到未來的挑戰之路，需要群策群力，這是21世紀思想的運動，轉型前要先轉念，以真永續的思維進行跨世代傳承，「思想革新了，行動力也就出來了」，以人為永續的核心，就像交響曲，需要多元利害關係人共同協作與實踐，認清與承擔各角色的任務，共同譜出台灣的永續樂章。

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