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急搶觀光財！「這國」沒打疫苗也能去　最快7月全面解封

▲萬那杜是由83個島嶼所組成的大洋洲國家，十分仰賴觀光旅遊業。（圖／翻攝自unsplash）
▲萬那杜是由83個島嶼所組成的大洋洲國家，十分仰賴觀光旅遊業。（圖／翻攝自unsplash）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-16 10:48:57

自新冠肺炎大流行爆發後，各國實施邊境管制措施控制疫情，但同時也讓觀光旅遊業大受衝擊。不過隨著疫情減緩，許多國家也逐漸放寬入境管制，十分仰賴旅遊業的太平洋西南部島國萬那杜（Vanuatu）宣布將要在下個月重開國門，正式啟動旅遊業，無論有無接種疫苗，只要再24小時快篩陰性證明，就能入境。

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根據《衛報》報導，由83個島嶼所組成的太平洋島國萬那杜，擁有約30萬人口數，地形多為火山、高山所組成，島上擁有豐富的熱帶雨林資源，是一個幾乎仰賴旅遊業維生的國家。

但自2020年3月新冠肺炎疫情爆發後，萬那杜也寄出了邊境管制措施，僅允許持有該國簽證的居民入境，且要配合嚴格的檢疫措施。卻也因為放行歸國班機，在同年11月傳出首例確診病例，成為疫情期間相繼淪陷的太平島國之一。

但從7月開始，萬那杜當局預計將鬆綁大部分邊境管制措施，不設隔離或入境人數上限，無論旅客是否接種疫苗，只要附上落地前24小時的快篩檢測陰性證明，任何人皆能入境。

大流行之前，該國旅遊業佔整體GDP的40%，但在新冠肺炎疫情以及颶風哈羅德（Harold）重創之下，當局估計去年損失約8.5億美元經濟成本。

報導指出，在鄰近的斐濟和薩摩亞等太平洋島國重新開放邊境之下，萬那杜也盼望讓旅客回流。但有許多人也擔心旅遊業尚未準備好復甦，尤其擔心缺乏與國外航空公司的合作。目前只有萬那杜航空公司提供飛往該國的航班，瀕臨破產的情況下只有2架客機能執行業務。外界憂心，若萬那杜航空公司有什麼萬一，萬那杜可能將再度與世隔絕。

萬那杜航空公司再4月底開放線上預訂，該公司發言人指出「起步看起來相當順利」，未來還預計恢復來往澳洲布里斯本、雪梨和墨爾本的航班，並在開放定期航班飛往紐西蘭、斐濟以及索羅門群島。

萬那杜早期成功將Delta變異株拒於國門之外，但Omicron變異株來襲時卻失手，疫情席捲全國。儘管統計數據指出，全國死亡比例約0.4%，但只有不到40%的人完全接種疫苗。

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