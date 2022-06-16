接獲AIT請求 法務部列管「吩坦尼」先驅原料為4級毒品
強效類鴉片止痛劑「吩坦尼（Fentanyl）」，因止痛效果是嗎啡的一百倍，導致不少人濫用，且服用吩坦尼身故者有逐年激增的趨勢，直到美國搖滾傳奇王子因服用過量吩坦尼身亡，終於引發全球重視，我國也將吩坦尼列為二級毒品，2020年再列管先驅原料4-AP（4-Anilinopiperidine）為四級毒品，日前又擴大列管另3種先驅原料為四級毒品。
法務部表示，美國在台協會（AIT）於今年4月29日請求我國協助管制「吩坦尼」前驅化合物；因「吩坦尼」之氾濫，造成美國每年上萬人死亡，法務部已於6月14日召開毒品審議委員會，審議通過將吩坦尼前驅化合物「tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate」、「Norfentanyl」列管為第四級毒品先驅原料。
此外，新冠病毒在全球不斷突變逾2年半，但我國打擊毒品沒有停歇。法務部請高檢署統籌督導，由各地檢署緝毒專組指揮司法警察全力打擊毒品，今年1至4月查獲毒品高達3840公斤，已超過去年所查獲毒品3551.6公斤，其中毒品先驅原料最多佔44％，及時阻止販毒集團利用原料製造更多毒品危害國人。
高檢署近日將規劃推動第7波安居緝毒專案，持續強力壓制新興毒品的氾濫，並且加強大麻及網路毒品犯罪之查緝。
法務部表示，基於保護國人健康及維護社會治安，已多次對外表達政府堅決反對開放娛樂用大麻之立場，我國也仍將大麻列為第二級毒品管制。至於醫療用大麻，在醫療需求下，須依《管制藥品管理條例》及《藥事法》規定。