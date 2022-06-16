輪胎行逆子縱火釀8死！林智堅：將提供死亡救助每人20萬
新竹市東大路上一間輪胎行，昨天（15日）晚間發生一起縱火案，過程中造成8人死亡，事發後，市長林智堅也立刻到場關心，並要求相關局處全力協助，稍早市府表示，將提供死亡救助每人20萬，後續會再穩定家屬身心狀態與未來生活。
消防局第一大隊張智智大隊長指出，昨晚接獲火警後，立刻共出動25輛救火、救護車輛，派遣165位警義消同仁展開搶救行動；現場發現，該建築為兩層樓鐵皮建物，一樓為輪胎汽車維修廠，燃燒面積一百平方公尺，火勢於10時36分獲得控制，並展開受困八名民眾救援。八名民眾於16日凌晨00時30分全數救出，皆不幸罹難。
蘇偉荃分局長表示，有關本轄東大路輪胎行昨夜發生疑似人為縱火案，造成8死1傷，經初步了解，陳姓犯嫌為80年次男性，疑似和家人發生口角後，先出外購置汽油，再回到現場潑灑汽油縱火所造成，警方第一時間獲報到場後，即將嫌疑人依現行犯當場逮捕，目前戒護就醫治療中，初步了解無相關家暴紀錄。
市府表示，社會處社工已於第一時間關懷家屬並協助緊急安置，將全力協助喪葬事宜，並提供死亡救助每人20萬元；後續也將協助家屬穩定身心狀態及後續生活，並且依需求提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助的申請，陪伴家屬度過難關。（編輯：陳苾暐）