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與疫共存難為　3成6企業不提供防疫照顧假

▲根據調查指出，上班族為了照顧家人而必須請假時，有36.5%的企業並未提供防疫照顧假。（圖／人力銀行提供）
▲根據調查指出，上班族為了照顧家人而必須請假時，有36.5%的企業並未提供防疫照顧假。（圖／人力銀行提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-06-16 11:39:38

雖然國內疫情仍處於高原期，但根據1111人力銀行今（16）日公布調查指出，受訪上班族的工作型態有高達73.0%維持全員正常上下班，10.5%全員在家工作、啟動分組辦公10.6%以及啟動異地分流辦公5.9%。值得關注的是，企業維持正常上下班的比例，和去年5月三級警戒時期的60.5%相較，明顯多出將近13%，顯見疫苗施打的普及，加上累積的防疫實戰經驗，多數企業的標準作業程序已趨於完備，力求保持常態營運。

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國內確診人數逐漸下降，中重症及死亡人數卻仍在高峰，根據調查指出，受訪者的同事確診57.2%、朋友確診52.6%、家人確診21.0%、鄰居確診19.7%以及自己確診6.2%；而進一步追問若同事確診，公司將會採取哪些方式？調查顯示，辦公環境清潔消毒比例居冠（59.2%），其次則是要求員工快篩陰性才能進公司（43.4%）、主動提供居家關懷包（16.1%）以及已幫員工投保防疫險（4.6%）。

兒童疫苗第二劑開打，指揮中心將5-11歲兒童疫苗第二劑從12周縮短為4至8周。台北市安排18、下25日率先開打莫德納第二劑，雙薪家庭的父母為了照顧孩子而必須請假時，是否被為難？根據調查指出，因家中幼童施打疫苗或確診在家無人照料、居家隔離等因素，上班族為了照顧家人而必須請假時，有63.5%企業有提供「防疫照顧假」，另有36.5%的企業並未提供防疫照顧假，而是要求員工改以家庭照顧假或個人特休來替代。

　　1111人力銀行發言人黃若薇表示，目前國內疫情持續，但因疫苗接種人口涵蓋率第一劑已達九成，第二劑也來到八成以上，且輕症或無症狀的比例達到99.72%，國人愈來愈能接受與病毒共存的防疫觀念，說明了多數企業依然維持全員正常上下班的原因。而因為兒童染疫後併發腦炎後遺症，讓國人不敢輕忽，兒童疫苗施打也成為上班族父母最在意的大事，根據勞基法規定，為了照顧12歲以下幼童，疫苗假期間，雙薪家庭的父母其中一人可以申請防疫照顧假，雇主應予准假，不得視為曠職。

黃若薇表示，國內疫情持續，民眾自發性減少社交接觸，因而衝擊零售、餐飲及旅遊等經濟活動，也拖累今年經濟成長表現，使得住宿餐飲業再度成為無薪假重災區，根據勞動部日前公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前共2468家、16640人實施無薪假，與上期相比減少110家、553人，但值得留意的是，住宿餐飲業的實施人數卻逆勢增加，來到3,152人，創下今年以來的新高。

調查中也進一步問及公司有進行哪些防疫措施，結果顯示依序是，工作時間全配戴口罩、員工定期量體溫回報追蹤、家中有確診者一律在家工作、外來訪客不得進入辦公區域及改採線上會議。整體而言，對於目前任職企業的防疫措施平均僅給予58分，顯然多數上班族對於公司的防疫落實並不滿意。
 

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