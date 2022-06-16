輪胎行縱火8死！倖存父忍痛招魂 4牌位放糖果安撫惹鼻酸
新竹市東大路上的「正義輪胎行」，昨天（15日）晚間遭到陳姓屋主二兒子縱火，導致一家三代共有8人葬身火窟，死者中更有兇嫌的老婆與3名幼子，稍早倖存的陳父與二媳婦的姊姊，回到案發現場舉行招魂儀式，為了不幸逝世的小孩子，神主牌旁也放著數袋糖果，但兇嫌的6歲女兒，仍一度擲不到筊，場面令人十分心碎。
據了解，為了幫過世的家人招魂，在事故中倖存的家屬，一早便回到現場，其中有7名亡者都在3筊內招到魂，但兇嫌的6歲女兒，卻遲遲沒筊，最後在家人的呼喊下，才順利允杯。
現年31歲的陳男，有竊盜、詐欺、毀損等前科，汽修科畢業後原在家裡工作，卻因經營理念常跟父親發生爭執。案發當晚，陳男因細故與家人爆發爭吵，他氣憤出門購買汽油，於輪胎行1樓汽修區縱火，由於輪胎行是2層樓鐵皮建築，加上屋內有輪胎等易燃物，導致火勢一發不可收拾，8人受困2樓慘死。
事發後，有消防人員指出，8人被困在2樓的原因，極有可能是屋內的4名大人，為了要救出受困的孩子，又深入火場之中，無奈才剛到2樓，就被濃煙嗆昏，詳細情形還有待進一步調查。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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